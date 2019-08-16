0553 313 94 23

Maçın ardından

- Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak:"Önümüzdeki haftadaki maçtan itibaren seri bir şekilde galibiyetlere başlayacağız. Bunu nazar boncuğu olarak görüyoruz"- "(Falcao'nun Galatasaray'a transferi) Taraftarların içi yüzde 99 rahat olsun"

16 Ağustos 2019 Cuma 23:51
Maçın ardından


DENİZLİ (AA) - Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'ın kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, "Önümüzdeki haftadaki maçtan itibaren seri bir şekilde galibiyetlere başlayacağız. Bunu nazar boncuğu olarak görüyoruz." dedi.

Albayrak, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin ilk maçında beklemedikleri sürpriz bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi. İlk müsabaka olduğu için bunun telafisinin olabileceğini kaydeden Albayrak, şöyle konuştu:

"Eksiklerimiz vardı, yeni transferlerimiz katılmamıştı. En son Feghouli taş ameliyatı oldu, taş aldırdı. Eksiklerimiz vardı. Önümüzdeki haftadaki maçtan itibaren seri bir şekilde galibiyetlere başlayacağız. Bunu nazar boncuğu olarak görüyoruz. Futbolcu kardeşlerime de onu söyledim. Bir nazar olarak görelim, önümüze bakacağız. Allah'ın izniyle, iyi günler hepsi bizimle olacak."

Albayrak, transferi gündemde olan Radamel Falcao ile ilgili bir soru üzerine, Monaco Kulübü ile iyi bir diyaloglarının olduğunu söyledi. Monaco Kulübünün çok büyük bir kulüp ve büyük bir camia olduğunu belirten Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendileriyle birbirimizi kardeş kulüp ilan ettik. En kısa zamanda Monaco Başkanı da buraya gelecek. Mustafa Cengiz başkanımızla beraber bir dostluk yemeği yiyeceğiz. Futbolcu alışverişlerinde ilk önce Monaco Kulübüyle konuşacağız, ondan sonra başka kulüplere ya satacağız ya da alacağız."

Albayrak, Falcao'nun transferi ile ilgili olarak da "Taraftarların içi yüzde 99 rahat olsun. O fotoğrafı ben vermedim. Yanlışlıkla birisi tarafından verildi ve çok üzüldüm. Ondan çok daha önemli fotoğraflar var elimde. Hem ikinci başkanla yani çok iyi bir yerdeyiz, bir problem yok diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Mbaye Diagne'nin başka bir takıma gitmemesinin Falcao'nun transferini engellemediğini sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 23:51
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Radamel Falcao
  4. SÜPERLİG
  5. transfer

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nasuhi Güngör: Diyanet İşleri Başkanlığı Milli Güvenlik Toplantıları'na katılmalıdır
    1. Nasuhi Güngör: Diyanet İşleri..
    2. Feci kazada ölen kamyon sürücünün..
    3. Trump'tan Hindistan ve Pakistan'a..
    4. Kendini vuran şahıs hayatını kaybetti
    5. Kına gecesinde tüfekle vurulan 7 kişi..
    6. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1..
    7. Uğur Yücel ‘Azınlıkta Kaldık’ ile..
    8. Aydın'da makilik alanda yangın
    9. Cam silmek isterken 5. kattan düşen..
    10. Bakan Soylu: "Afet konusunda dünyaya..
    11. Suudi Arabistan Yemen'den havalanan..
    12. Eski gelinini öldürdü iddiası
    13. Meksika Devlet Başkanı seleflerinin..
    14. "Cengiz beni burada yalnız..
    15. Adıyaman’da iki aile arasında silahlı..
    16. Tartıştığı kadını rehin almak isteyen..
    17. Gölcük Depremi’nde hayatını..
    18. Barcelona sezonun açılış maçını kaybetti
    19. Maçın ardından
    20. 17 Ağustos Marmara depreminin 20. yılı
    21. GÜNDEM ÖZETİ / 17 Ağustos 2019
    22. Norveç'te cami saldırganı suçunu kabul..
    23. Denizli'de ortalık karıştı! Hasan Şaş...
    24. Gazze'den İsrail'e atılan roket..
    25. Bayern Münih yeni sezona beraberlikle..
    26. Karaman’da asker kazayla arkadaşını..
    27. Edin Dzeko, Roma'da kaldı
    28. Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir..
    29. Maçın ardından
    30. Ankara’da trafik kazası: 5 yaralı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Sapkınlığı böyle yaygınlaştırıyorlar! Otobüs firmasında pornografi rezaleti
    Sapkınlığı böyle yaygınlaştırıyorlar! Otobüs firmasında pornografi rezaleti
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    İkinci Çekiç Güç’e asla izin vermeyiz
    İkinci Çekiç Güç’e asla izin vermeyiz
    Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan talimatı verdi
    Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan talimatı verdi

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!