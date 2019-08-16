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Maçın ardından

- Giresunspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri:"42-43 yıllık özlemi bitirmek için daha çok çalışacağız. Erkan Sözeri bu özlemi bitirmek için burada. Hemen bir mağlubiyetle vazgeçmeyeceğiz"- Menemenspor Teknik Sorumlusu Mehmet Nuri Adıgüzel:"Haddimizi bilerek oynadık ve müsabakayı kazandık"

16 Ağustos 2019 Cuma 23:39
Maçın ardından


GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun açılış maçında konuk ettiği Menemenspor'a 2-0 mağlup olan Giresunspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, "Bu 42-43 yıllık özlemi bitirmek için daha çok çalışacağız. Erkan Sözeri bu özlemi bitirmek için burada. Hemen bir mağlubiyetle vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya çok istekli ve arzulu başladıklarını belirtti.

Rakiplerinin ligin yeni ekibi olduğunu ve kapalı oynayacaklarını tahmin ettiklerini dile getiren Sözeri, şöyle devam etti:

"Öyle de bir oyun ortaya koydular. Oyunu daha çok kenarlara alıp beklerimizi oyuna dahil etmek istedik. Zaman zaman da ilk yarıda bunda başarılı olduk. Başarılı olduğumuz zamanlar bir iki pozisyon bulduk. Ancak iyi takım kurmanın, şampiyonluğa oynamanın bu tarz handikapları ister istemez oluyor. Bugün de onu yaşadık. Hemen hemen tüm maçlarımızı bu tarzda oynayacağız. Belki zor olacak bazı maçlar. 1-0, belki 2-1 kazanacağız."

Sözeri, yeni bir takım olduklarına işaret ederek, "Bazı oyuncularımızın form durumları tam oturmadı. Yeni bir takımız. Zamana yaymak gerekir. Biz hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

"Taraftarlarımızı biraz üzdük. Hayal kırıklığına uğramasınlar. Çünkü biz asla vazgeçmeyeceğiz." diyen Sözeri, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu 42-43 yıllık özlemi bitirmek için daha çok çalışacağız. Erkan Sözeri bu özlemi bitirmek için burada. Hemen bir mağlubiyetle vazgeçmeyeceğiz. Ben de teknik heyetim, oyuncularım ve hatta yönetimimiz de. Bunu bir kaza olarak değerlendirebiliriz. Rakibe çok pozisyon vermedik. Bir duran top ve sonlarda yediğimiz gol skoru belirledi."


- Menemenspor cephesi


Menemenspor Teknik Sorumlusu Mehmet Nuri Adıgüzel, 15-20 dakikalık bölümde önce takımın dengesini tutturmaya çalıştıklarını ifade ederek, şunları aktardı:

"Rakibin olağan temposuna göre bir tempo koyduk. Daha sonra biz birinci ve ikinci bölgede alanları daralttık. Üçüncü bölgede oyuna genişlik vermeye çalıştık. İkinci yarı oyun tempomuzu değiştirmedik. Biz haddimizi bilerek, Menemenspor olarak başarıyı ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Çok iyi bir maç oldu. Ben bunun devamının geleceğini düşünüyorum. Haddimizi bilerek oynadık ve müsabakayı kazandık."

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 23:39
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