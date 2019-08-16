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Maçın ardından

- Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz:"9-10 yıl sonra Süper Lig'e galibiyetle başlamak bizim için önemli"

16 Ağustos 2019 Cuma 23:24
Maçın ardından


DENİZLİ (AA) - Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk maçında Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, "9-10 yıl sonra Süper Lig'e galibiyetle başlamak bizim için önemli." dedi.

İldiz, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, kendileri adına zor bir karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Süper Lig'e çıktıktan sonra yeniden yapılandıklarını kaydeden İldiz, "Futbolcularım özverili çalıştı. Rakibimizi çok iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

İldiz, özellikle ikinci yarıda istedikleri oyunu sergilediklerini belirterek, "Bunda rakibimizin 10 kişi kalmasının da etkisi vardı. Sahamızda kazanarak başlamak güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Denizlispor'un geçen sezondan itibaren tüm dinamiklerini birleştirdiğini kaydeden İldiz, "Camia bizi destekledi. Bugün de herkes destek oldu. 9-10 yıl sonra Süper Lig'e galibiyetle başlamak bizim için önemli." ifadelerini kullandı.

İldiz, yeni transferler Olcay Şahan ve Oscar Estupinan'ın lisanslarının çıktığını ancak lisanslar İzmir'den yetişmediği için bu oyuncuları maç kadrosuna alamadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Eksik oyuncularımızı da tamamladıktan sonra daha iyi oyun oynayacağız. 2-3 oyuncu daha almayı planlıyoruz. Milli maç arasından sonra çok daha çağdaş çok daha pozitif futbol oynayacağımızı söyleyebilirim. Bizim amacımız nerede olursak olalım, kazanma alışkanlığına sahip bir takım oluşturmak. Maçın favorisi Galatasaray'dı ama her takımın maçı kazanma yüzdesi vardı, doğru şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Bu da bize galibiyeti getirdi."

Öte yandan, maçtan sonra stat dışında Yukatel Denizlisporlu futbolcu Zeki Yavru, bir polis memuru ile kısa süre tartıştı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 23:24
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Galibiyet
  4. SÜPERLİG
  5. Yukatel Denizlispor
  6. Yücel İldiz

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