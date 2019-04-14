



ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Balıkesirspor Baltok'u 1-0 yenerek liderliğe yükselen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü İbrahim Üzülmez, "Kimse şampiyonluğu altın tepside sunmaz." dedi.

Üzülmez, kırmızı-siyahlı takımın 10 hafta sonra yeniden lider olduğu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir müsabakayı geride bıraktıklarını söyledi.

Tecrübeli bir takım olduklarına vurgu yapan Üzülmez, "Oyun olarak sahada iyi olabilirdik. Tecrübeli bir takımız. Balıkesirspor'un iddiası yoktu ama verdiği mücadele takdir edilmeli. İyi oynamıyoruz ancak iyi mücadele ediyoruz." diye konuştu.

"Ligde son haftalara yaklaştıkça, makas daralıyor." ifadesini kullanan Üzülmez, "Sonuç almak önemli. Gol atamayınca telaş da başlıyor. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çalışacağız, mücadele edeceğiz. Kimse şampiyonluğu altın tepside sunmaz." diyerek sözlerini tamamladı.





- Hızarcı: "Yaşadıklarımız ortada"





Balıkesirspor Baltok Teknik Sorumlusu Zafer Hızarcı, "Söyleyecek çok şey var ama söylesek de değişmiyor." açıklamasında bulundu.

Penaltı pozisyonuna dikkati çeken Hızarcı, "Yaşadıklarımız ortada. Etki altında kalıp, sonucu tayin etmek bu kadar olur. Bu yüzden üzgünüz. Söyleyecek çok şey var ama söylesek de değişmiyor." şeklinde konuştu.



