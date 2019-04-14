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Maçın ardından

- Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut:"Böyle maçlarda yakaladığınız pozisyonları değerlendiremediğiniz zaman, kazanamıyorsunuz"- Aytemiz Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Şahin:"Bugünkü atmosfere baktığımızda, alınan 1 puan bizim için iyi"

14 Nisan 2019 Pazar 19:31
Maçın ardından


MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Aytemiz Alanyaspor maçına ilişkin, "Böyle maçlarda yakaladığınız pozisyonları değerlendiremediğiniz zaman, kazanamıyorsunuz." dedi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahaya 3 puan hedefiyle çıktıklarını söyledi.

Karşılaşmaya istedikleri gibi başladıklarını ve öne geçtiklerini anlatan Bulut, "Rakibin duran toptan attığı gol vardı. Ama maçın ilk 45 dakikasında her şey istediğimiz gibiydi. Yeterince gol pozisyonuna girdik, ikinci penaltımız oldu. Nedense ikinci yarıda tam istediğimizi alamadık. Bir-iki pozisyonumuz var ama böyle maçlarda yakaladığınız pozisyonları değerlendiremediğiniz zaman, kazanamıyorsunuz." açıklamasında bulundu.

Bulut, defans yapmanın futbolun kolay tarafı olduğunu aktararak, "Benim takımım bugün üretti ama maalesef topu kaleye sokamadık. Sorun orada. İlk yarı yeterince ürettik. Normalde 4-1 bitebilecek bir maç, maalesef 1-1 bitti. Biz yolumuza devam edeceğiz. Çünkü hem kupada Galatasaray'la yarı final rövanş hem de ligde Trabzonspor'la maçımız var. En iyi şekilde hazırlanıp, yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Bulut, Erkan Kaş'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon ile ilgili yöneltilen soru üzerine, şu cevabı verdi:

"Bunu aslında dördüncü hakeme sormanız gerekiyor. Maça baktığınızda Baiano'ya kırmızı çıkması gerekirken, hakem çıkarmadı. Onu da tartışabiliriz. Dördüncü hakem bir şey söylemiş orta hakeme, ondan sonra kırmızı kart çıktı. Ne olduğunu bilmiyorum ama açık söyleyeyim, küfür olsa da her maç beş futbolcunun atılması lazım. Teknik direktörlerden en az 4-5'inin tribüne çıkması lazım. O yüzden hakemlerin de kendine sorması lazım hangi küfüre kırmızı kart, hangi küfüre değil?"

- Şahin: "Alınan 1 puan bizim için iyi"


Aytemiz Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, enteresan bir karşılaşma oynadıklarını dile getirdi.

Müsabakanın henüz başında penaltıdan gol yediklerini, sonrasında ikinci penaltının olduğunu ve kırmızı kart gördüklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"İlk yarı oyun sistemimizde, özellikle orta sahada bazı sıkıntılar yaşadık ve pozisyonlar verdik. Maçın kırılma anları vardı ama on kişi elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. 1-1'i yakaladıktan sonra maç bizim için savunma ağırlıklı olmaya başladı. Çocuklar oyundan atılan arkadaşları için ekstra mücadele ettiler. 80. dakikadan sonra maçı lehimize çevirecek bir pozisyon da yakaladık. Bugünkü atmosfere baktığımızda, alınan 1 puan bizim için iyi. Beşincilik mücadelesi olan bir maçtı. İki taraf da birer puanla ayrıldı. Bundan sonra kalan 6 haftada kendimize yukarılarda bir yer arıyoruz. Bunun için de mücadelemize devam edeceğiz."


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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 19:31
  1. Erol Bulut
  2. Futbol
  3. Maçın ardından
  4. Malatya
  5. Murat Şahin
  6. Spor Toto Süper Lig

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