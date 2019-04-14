



KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Giresunspor ile golsüz berabere kalan Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü İlhan Özer, "Genç oyuncular ve kulübümüz için moral oldu." dedi.

Özer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, rakiplerinin düşme hattına yakın olduğunu, kendilerinin de morale ihtiyaçları bulunması nedeniyle puan almak için sahaya çıktıklarını söyledi.

Haftalar sonra alınan puanın, genç oyuncularına ve takıma moral olduğuna işaret eden Özer, şöyle konuştu:

"Gençlerle birlikte çalışıyoruz. Genç oyuncular ve kulübümüz için moral oldu. Genç oyuncularımızla yola devam edeceğiz. Futbolun gereklerini savunmada ve hücumda yapıyoruz. Oyuncularım bugün 1 puan aldılar. Umarım bunu deplasmanda da uygularlar. Fizik kalitemiz diğer takımlara göre düşük ama yine de bugün iyi mücadele ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum."

Takımın genç oyunculardan kurulu olduğuna bir kez daha dikkati çeken Özer, artık galibiyet almak istediklerini sözlerine ekledi.





- Kılıç: "Son derece üzgünüz"





Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç, kaybettikleri iki puanın düşme hattının puan barajını dahi etkileyeceğini belirtti.

"Son derece üzgünüz. Mazeret bulmanın anlamı yok." ifadesini kullanan Kılıç, "Aslan gibi gencecik çocuklar mücadelelerini son derece iyi yaptılar ve 1 puan aldılar. Bizim için izah edilemeyecek kadar önemli 2 puan kaybı. İnşallah bundan sonra kazanıp, korkulu anları yaşamayız." değerlendirmesinde bulundu.







