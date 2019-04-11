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Maçın ardından

- Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat:"Her maça final gibi bakıp hedefimize ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız"- Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, basın toplantısına katılmadan stattan ayrıldı

11 Nisan 2019 Perşembe 22:08
Maçın ardından


ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig 27. hafta erteleme maçında konuk ettiği Ümraniyespor'u 3-1 yenen Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat, "Her maça final gibi bakıp hedefimize ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Özat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını mücadelelerinden dolayı kutladı.

İlk yarı taktiksel anlayışın dışına çıkmayan bir ekip görüntüsünde olduklarını kaydeden Özat, "İkinci yarı bu görüntü maalesef bozuldu. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu, pozisyon vermedik. Uzaktan yediğimiz gol, orta saha oyuncularının defansa yaklaşmasından kaynaklanan bir hata. Taraftara, yönetime, oyuncularıma, başkana teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Normal sezonun tamamlanmasına 6 maç kaldığını hatırlatan Özat, "Her maç bizim için final değerinde. Bunu başaracak gücümüz, kalitemiz var. Her maça final gibi bakıp hedefimize ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunu başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek ise basın toplantısına katılmadan stattan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 22:08
  1. Adana Demirspor
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  3. Spor Toto 1. Lig
  4. Ümit Özat
  5. Ümraniyespor

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