



RİZE (AA) - Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 7-2 yendikleri maçta haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Ürkmezgil, müsabakanın çok keyifli geçtiğini aktardı.

Takımlarının maçta iyi bir performans ortaya koyduğunu anlatan Ürkmezgil, şunları kaydetti:

"Bunun 7 golle taçlandırılması da çok güzel. Güven'in 3 gol birden atması çok güzel. Ljajic'in alıştığımız performansını görmek çok güzel. Bugün, bazı konuların futboldan çıkarak futbolcularımıza mal edilen düşüncelerle ortaya atılmasının tekzibi niteliğindeydi. Parayla ilgili konular saha dışındaki konular. Burada futbolcularımızın 4-5 olmuşken de gösterdikleri gayret bunun tekzibi niteliğindeydi. Beni en çok da bu mutlu etti. Para almadıkları için 'Onu yaptılar, bunu yaptılar...' Her seferinde bunu deşmenin anlamı yok. Her şey normal."

Çaykur Rizesporlu taraftarlara ayrı bir parantez açmak istediğini belirten Ürkmezgil, "7 gollü bir maçta bile takımlarını yalnız bırakmadılar. Bu kolay rastlanan bir hadise değil. Bu da çok iyi bir takıma sahip olduklarını gösteriyor. Galibiyetimiz onları tabii ki üzmüştür ama yaralamamıştır. Beşiktaş çok haklı bir galibiyet aldı. Keyfini yaşıyoruz şu anda." şeklinde konuştu.

Güven'in iyi oynadığına işaret eden Ürkmezgil, "Güven'in özellikle attığı son golde hakem bile golün nasıl olduğuna şaşırmıştı. Diğerlerini televizyonda seyretmediğim için bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Ürkmezgil, teknik direktör arayışları ile ilgili, "Hoca konusunda hiçbir tasarrufumuz yok. Hiçbir konuda konuştuğumuz yok. Belki seçimden önce de bir ön görüşme yapılır." değerlendirmesinde bulundu.