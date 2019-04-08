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Maçın ardından

- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş:"Biz bulduğumuz pozisyonları gol yapınca oyun koptu. Bizim için önemli bir üç puandı"- "Burak iyi, yetenekli bir oyuncu. Saha içerisinde ne kadar kalırsa hem kendine hem takımına yararı olur. Onun için çıkmanın daha doğru olduğunu düşündüm"

08 Nisan 2019 Pazartesi 23:51
Maçın ardından


RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 7-2 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, "Biz bulduğumuz pozisyonları gol yapınca oyun koptu. Bizim için önemli bir üç puandı." dedi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilginç bir maç olduğunu, beklenenin dışında bir sonuç çıktığını belirtti.

Çok başarılı, çekindikleri bir takıma karşı oynadıklarını aktaran Güneş, oynadığı oyun ve aldığı sonuçlarla Çaykur Rizespor'un bunu gösterdiğini söyledi.

Çaykur Rizespor'un maça iştahlı başladığını kaydeden Güneş, "Attığımız gol ve ikinci gol sonrası oyunun kontrolünü onlara verdik ama etkili ataklarının sayısı azdı. Defans arkası ve araya atılan toplarla etkili olmaya çalıştılar. Bizim çıktığımız ataklardaki isabetli şutlarımız hep golle sonuçlandı." diye konuştu.

Çaykur Rizespor'un kaybedince kötü olduğunu söylemenin doğru olmayacağını belirten Güneş, "Bizim için de kazanınca 'Her şey iyi oldu.' demek doğru değil. Zaman zaman onlar da üstün oynadı. Oyuncularımızın istekli oyunları önemliydi. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Rakip de istekliydi. Agresif, çalışkan ve iyi niyetli oynayan bir takım Rize. Hücumda zenginliği iyi kullanıyorlar. Bugün iki gol attılar. Biz bulduğumuz pozisyonları gol yapınca oyun koptu. Bizim için önemli bir üç puandı. Önemli bir galibiyet." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor'u izlediği maçlarda çok beğendiğini kaydeden Güneş, "Hücum yönü etkili, savunmada zaafları olacağını düşünüyordum. Attığımız gollerde bunu gördük. Kapandıklarında gol yemeyince etkili olabilirlerdi. Her tartışma yapılabilir. Sonuca bakarak Rizespor'u eleştirmek doğru değil. Bizim için de kazandığımız için her şey süt liman değil." şeklinde görüş belirtti.

Güneş, ligin 28. haftasında Medipol Başakşehir ile yapacakları maçın yanı sıra Fenerbahçe-Galatasaray derbisine gidip gitmeyeceğinin sorulması üzerine, şunları ifade etti:

"Her maç derbi. İkinci yarının en başarılı takımı Rizespor. Bizden az puan kaybetmişti. Aynı şekilde Başakşehir de ikinci yarı puan kaybı en az olan takım. Ona karşı üstünlük sağlamak istiyoruz. Kazanmak istiyoruz. Onlar da iyi oynuyorlar, iyi oyuncu ve hocaları var. Tıpkı Rizespor gibi. Okan hoca çok değerli ve önünün açık olduğunu düşünüyorum. Cumartesi günü Başakşehir ile yapacağımız maça hazırlanacağız. Diğer maçlarla ilgili benim gitmeme gerek bir durum yok. Çünkü Galatasaray ile maçımız var, Fenerbahçe ile yok. Şimdi biz cumartesi maçı nasıl kazanırız, iyi futbol oynarız, bunu değerlendireceğiz."


- "Burak iyi oyuncu"


Bir basın mensubunun "Burak Yılmaz'ın taraftar ile diyaloğunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu Güneş, şöyle yanıtladı:

"Burak iyi bir oyuncu. Türkiye'nin iyi bir oyuncusu. Zaman zaman oyun içinde rakibin de onun da didişmeleri oluyor. Zaman zaman gereksiz sinirlenmeler olduğu gibi santrforlar ona hazır olmalı. Zaman zaman gereksiz sinirlenmeleri oldu. Doğru değil. Beklenen hareketleri yapmadığı için, dışa dönük hareketleri olduğu için doğru bulmadım. Bu, bizim de aleyhimize oldu. Yediğimiz ilk golde top kaybı yaptı. Belki kontrolünü kaybetti. Seyircilerle, hakemle konuşmak oyunun dışına çıkmak demektir. Burak iyi, yetenekli bir oyuncu. Saha içerisinde ne kadar kalırsa hem kendine hem takımına yararı olur. Onun için çıkmanın daha doğru olduğunu düşündüm. Çıktı, golü yedik. Bir gol daha yesek oyun kopabilirdi. 'İyi ki Güven'i aldın, neden geç aldın?' da denilebilir. Yoruma açık."

Güneş, maç sırasında VAR sisteminin bozulduğuna dair yapılan tartışmalar ile ilgili ise "VAR ile ilgili bir şey söylemem doğru değil. Sezon başında genel kanaatimi söyledim. Herkes kendi fikrini önemsiyor. Diğerlerini çok fazla dikkate almıyor. Görmedim pozisyonu. VAR'ı da izlemedim. Konuşursam doğru yapmam. Eğer ofsayt ise böyle düşünüyorsanız verdiği karar yanlıştır ama hakem doğru karar verdiğini düşünüyor. Cevap veremem." diye konuştu.

Gökhan Akkan ve Serkan Kırıntılı'nın milli takıma çağrılmaması ile ilgili Güneş, "Mert'i düşündüğümüz ve Sinan da direkt oynadığı için birden kenara alamazdım. Gökhan'ı beğendiğimi söyleyeyim. Uğurcan ve Muhammet'i aldım. Altay da iyi bir kaleci. Her maçta farklı kaleci çağıramayız. Başakşehir'deki güveni ve oyunu ile Mert'i çağırmayı düşündüm. Serkan ve Gökhan iyi kaleciler." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de çok fazla iyi kaleci olmasının kendisini mutlu ettiğini aktaran Güneş, "Benim zamanımda iki kaleci vardı. Ben şimdi olsam beni kaleye almazdım. Bu maç ile Gökhan'a kötü denilemez. Belli maçlarda böyle şeyler olur. Çocuklara sahip çıkma adına olumsuz etki yapmayalım." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 23:51
  1. Beşiktaş
  2. Çaykur Rizespor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Şenol Güneş

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