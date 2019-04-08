



ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Altınordu'yu 2-1 yenen Birevim Elazığspor'un sportif direktörü Mustafa Aksu, "İnşallah bu bizim için başlangıç olur." dedi.



Aksu, Osmanlı Stadı'nda oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Kümede kalma mücadelesi veren Birevim Elazığspor'un sportif direktörü Aksu, "Alt sıralardan kurtulabilmek ve üstümüzdeki rakiplerle puan farkının açılmaması adına bu müsabakadan muhakkak puanlarla ayrılmayı düşünüyorduk. Planladığımız gibi oldu. İnşallah bu bizim için başlangıç olur. Bundan sonraki müsabakalarda bunu devam ettirip yarışın içerisinde olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Aksu, statla ilgili soruya, "Ankara bize uğurlu geldi. Özellikle daha önce oynadığımız müsabakaları kazanamıyorduk. Malatya için bir planlama var, gerçekleşirse orada olacak. Yoksa burada oynamayı düşünüyoruz." yanıtını verdi.





- Altınordu cephesi





Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Çok istekli, dirençli bir savunma anlayışıyla oynadılar. Bunun üstesinden gelmemiz gerekiyordu." diye konuştu.



Üst üste ikinci mağlubiyetini yaşayan İzmir ekibinin teknik direktörü Eroğlu, şunları kaydetti:



"Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Düşme potasında görünse de yaptığı transferlerle haftalar ilerledikçe daha ritmini bulan bir Elazığspor vardı. Bizim istediğimiz özellikle ilk yarıda oyun ritmini sürekli artırıp pozisyonlara girmek ve gol atmaktı. Bu anlamda başarılı olamadık. Oyun belli bölümlerde çok durdu. İkinci yarı skor avantajı sağlarsak oyunun daha hızlı gelişeceğini biliyorduk ama bir türlü bunu yapamadık. 1-0 yenik duruma düştük. 1-1'i yakaladıktan sonra kazanma adına hamleler yaptık. Belki fırsat geldi ama değerlendiremedik. Taçtan gelen topta kalemizde golü gördük."