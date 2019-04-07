



ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Abalı Denizlispor'a 4-3 yenilen Adanaspor'un teknik direktörü Eyüp Arın, "Maçta bir şekilde üç gol atıp dört gol yememeliydik." dedi.

Arın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, rakiplerinin özelliklerini bilerek karşılaşmaya hazırlandıklarını belirtti.

Mücadelenin ilk yarısını çok büyük hata yapmadan bitirdiklerini ifade eden Arın, şunları söyledi:

"İkinci yarı iki defa da öne geçtik fakat onlar geldi tekrar dengeyi sağladı. Onlar öne geçti biz dengeyi sağladık. Fakat finali onlar yaptı, maçı onlar bitirdi. Bu hafta Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı kutlanıyordu. Biz de o karnavalı bugün seyircilerimize sahada yaşatmak istiyorduk, gerçekten karnaval gibi bir maç oldu. Yedi golün atıldığı, coşkunun hiç bitmediği, heyecanın, temponun düşmediği, son dakikaya kadar mücadelenin devam ettiği maçtı. Böyle bir maçta gerçekten çok üzgünüm kaybettiğimiz için. Kendimize mi kızayım, oyuncularımıza mı kızayım, maçın hakemine mi kızayım. Maçta bir şekilde üç gol atıp dört gol yememeliydik. Hakem maçı 12 dakika uzattı. İki çok önemli son dakika yanlış kararı, bizim maçı kaybetmemize neden oldu."

Eyüp Arın, maç sırasında rakip yedek kulübesinden bir kişinin kendisine küfür ettiğini öne sürerek, şöyle konuştu:

"Oradaki kendini bilmezin biri bana küfür etti. Maçtan sonra gidip 'Sen bana nasıl küfür edersin, benim evladım yaşındasın.' dememe rağmen bana yumruk atmaya kalktı. Yumruk atmadı herhalde tuttu ama benim belki oraya gitmem bizim oyuncuların ister istemez oraya gitmesine, olayın büyümesine neden oldu. Ben sadece onunla konuşmak için gitmiştim, çünkü gerçekten kulübeye hiç yakışmayan biri. Abalı Denizlispor'un bu densize cevap vereceğini düşünüyorum."





- İldiz: "Hafızalardan kolay silinmeyecek bir müsabaka oldu"





Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, kazanmak zorunda oldukları bir maça çıktıklarını bildiklerini belirtti.

Maça tedbirli başladıklarını ifade eden İldiz, şunları kaydetti:

"Zaten hamlelerimizi ikinci devre yapmayı düşünüyorduk. İkinci yarıya gerçekten iyi başladık ve golleri ararken inanılmaz bir gol yedik. Bu, bizi dağıtmadı. Hemen oyuna müdahale ettik, beraberliği kazandık. Arkasından kale çizgisinden golü kaçırdık, o top geldi bize gol oldu. Tekrar geriye düştük. Yine oyuna müdahale ettik. Ondan sonra oyun gitti geldi. Hakikaten kazanma adına her şeyi yaptık. Çok mücadele yaşanan maç oldu. Onlar da iyi mücadele etti. Kazandık dediğimiz maçta 90. dakikada penaltı olması ve skorun berabere duruma gelmesi bizi biraz üzdü. Fakat hiçbir şekilde oyunu bırakmadık ve nitekim de uzatmaların son dakikalarında galibiyet golünü attık. Hakikaten hafızalardan kolay silinmeyecek bir müsabaka oldu. Bizim penceremizden baktığınızda hafta içi kaybettiğimiz 2 puanı deplasmanda telafi etmiş olduk."

İldiz, maçın bitiş düdüğünün ardından yaşanan olaylarla ilgili, "Sonraki hadiselere ben de çok üzüldüm. Elimizden geldiğince her iki tarafı da ayırmaya çalıştık. Futbol maçlarında bazen böyle istenmeyen şeyler olabiliyor." diye konuştu.

Basın mensuplarının karşılaşmada 12 dakika uzatma oynandığını hatırlatması üzerine İldiz, uzatmalarda da oyunun çok durduğunu fakat bir şey söyleyemeyeceğini çünkü kendisinin de dakika tutmadığını aktardı.

Eyüp Arın'a küfür ve saldırı iddiasının sorulması üzerine ise İldiz, yaşanan kargaşada olayı görmediğini belirterek, "Eğer böyle bir şey olmuşsa kim olursa olsun gereken cezayı federasyondan önce biz veririz." ifadesini kullandı.