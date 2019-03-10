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Maçın ardından

- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk:"Maçın geneline bakınca 8-9 gol atabilirdik. Çok rahat bir karşılaşma oldu"- İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman:"Kaleci Gökhan'ı tebrik ediyorum. Çok iyi bir maç çıkardı"

10 Mart 2019 Pazar 19:07
Maçın ardından


RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-0 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, "Maçın geneline bakınca 8-9 gol atabilirdik. Çok rahat bir karşılaşma oldu." dedi.

Buruk, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, galibiyet için oyunculara teşekkür etti.

Lig yarışının içinde yukarı tırmanma adına önemli bir maçı geride bıraktıklarını ifade eden Buruk, "Maçın başından sonuna üstün oynayan, gol atan, mücadele eden bir takım sahada vardı. Maçın geneline bakınca hak ederek kazandık. Bu zamana kadar ki en iyi oyunlarımızdan birini oynadık. Daha fazla gol atabilirdik." diye konuştu.

Herkes için çok önemli bir karşılaşmayı geride bıraktıklarının altını çizen Buruk, "Gelecek haftalara daha güvenle bakmamız için kritik bir galibiyet aldık. 10 maçtır kaybetmeyen bir takıma karşı kazandık. Gelecek haftalarda alacağımız sonuçlar bizim hedeflerimizi belirleyecek." şeklinde konuştu.

Çaykur Rizespor'un futbolu ile konuşulan bir ekip olduğunu belirten Buruk, şöyle devam etti:

"Oyuncularımız çok net bir skor ortaya koydu. Tam ortadayız. Ne aşağıdan koptuk ne yukarı çıktık. Tam aradayız. İlk hedefimiz aşağıdan uzaklaşıp yukarı çıkmak. İç sahada iyi oyunumuzu sürdürürsek daha iyi yerlere gelebiliriz. Beş iç saha maçımız var. Bunları doğru geçirirsek daha iyi işler yapabiliriz."

Sahada bütün doğruları yapan ekibin Çaykur Rizespor olduğunu ifade eden Okan Buruk, "Maçın geneline bakınca 8-9 gol atabilirdik. Çok rahat bir karşılaşma oldu. Bütün takım olarak doğru işler yaptık. Maçın bütün dakikalarında maça hakim olan, kazanmak için elinden gelen şeyi yapan bir takım vardı. Bugün son pasları biraz daha doğru yapabilsek çok gol atabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.


- İstikbal Mobilya Kayserispor cephesi


İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Çaykur Rizespor'u galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Çok zor bir maç olduğunu kaydeden Karaman, "Oyunun içerisinde 1-0'dan sonra yakaladığımız net pozisyonlar var. İkinci yarının başında Chery'nin net pozisyonu var. İki direkten dönen topumuz var. Kaleci Gökhan'ı tebrik ediyorum. Çok iyi bir maç çıkardı. Haftaya çok zor bir maçımız var. Bu maçla ilgili değerlendirmemizi kendi içimizde yapıp kalan maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 19:07
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