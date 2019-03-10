



İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Altınordu'ya 1-0 mağlup olan İstanbulspor'da teknik sorumlu Orhan Çıkırıkçı, hesapta olmayan bir mağlubiyeti yaşadıklarını belirtti.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çıkırıkçı, "Oyunun başında istediklerimizi yaptık. Pozisyon bulduk, atamadık. Daha sonra rakip gol buldu. Sonrasında 10 kişi kaldı. Oyunun kontrolünü aldık ancak üretken olamadık. İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Telafisi için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.





- Hüseyin Eroğlu: "Bizim için çok değerli bir galibiyetti"





Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, iyi oynayarak çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Geçen hafta oynadıkları Hatayspor maçında yaşanılan puan kaybını telafi etmek için sahaya çıktıklarını belirten Eroğlu, "İstanbulspor sahasında pas oyunu oynayan bir takım. Belki son haftalarda bunu sonuca yansıtamamış olabilirler. Bizim de kazanmamız gereken bir maçtı. Topa sahip olarak rakibin baskısını kırmak istiyorduk. Maça da böyle başladık. Onların üzerimize gelmesini engelledik." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor'a pozisyon vermediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Belli bölümde arka arkaya kazandıkları duran toplar ve yan toplarla baskı kurdular. Yan toplarda başarılıydık. Onların bir hücum girişiminde kazandığımız topla 1-0 öne geçtik. Oyun lehimize dönmüştü. Kaptırdığımız topun ardından oyuncumuz kırmızı kart yedi. Sonraki süreçte yaklaşık 60-65 dakika 10 kişi oynadık. İstediğimiz şey oyunu geride kabul edip onlara alan bırakmamaktı. Alanları iyi kapattık. Belki skoru da artırabilirdik. İkinci yarı üretken bir oyun sergileyemedik. Skoru koruduk ve 3 puanla döndük. Bizim için çok değerli bir galibiyetti. İlk 6 sıraya yakın olmak için önemliydi."