0553 313 94 23

Maçın ardından

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı:"Oyunun kontrolünü aldık ancak üretken olamadık"- Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu:"Bizim için çok değerli bir galibiyetti. İlk 6 sıraya yakın olmak için önemliydi"

10 Mart 2019 Pazar 18:55
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Altınordu'ya 1-0 mağlup olan İstanbulspor'da teknik sorumlu Orhan Çıkırıkçı, hesapta olmayan bir mağlubiyeti yaşadıklarını belirtti.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çıkırıkçı, "Oyunun başında istediklerimizi yaptık. Pozisyon bulduk, atamadık. Daha sonra rakip gol buldu. Sonrasında 10 kişi kaldı. Oyunun kontrolünü aldık ancak üretken olamadık. İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Telafisi için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.


- Hüseyin Eroğlu: "Bizim için çok değerli bir galibiyetti"


Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, iyi oynayarak çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Geçen hafta oynadıkları Hatayspor maçında yaşanılan puan kaybını telafi etmek için sahaya çıktıklarını belirten Eroğlu, "İstanbulspor sahasında pas oyunu oynayan bir takım. Belki son haftalarda bunu sonuca yansıtamamış olabilirler. Bizim de kazanmamız gereken bir maçtı. Topa sahip olarak rakibin baskısını kırmak istiyorduk. Maça da böyle başladık. Onların üzerimize gelmesini engelledik." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor'a pozisyon vermediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Belli bölümde arka arkaya kazandıkları duran toplar ve yan toplarla baskı kurdular. Yan toplarda başarılıydık. Onların bir hücum girişiminde kazandığımız topla 1-0 öne geçtik. Oyun lehimize dönmüştü. Kaptırdığımız topun ardından oyuncumuz kırmızı kart yedi. Sonraki süreçte yaklaşık 60-65 dakika 10 kişi oynadık. İstediğimiz şey oyunu geride kabul edip onlara alan bırakmamaktı. Alanları iyi kapattık. Belki skoru da artırabilirdik. İkinci yarı üretken bir oyun sergileyemedik. Skoru koruduk ve 3 puanla döndük. Bizim için çok değerli bir galibiyetti. İlk 6 sıraya yakın olmak için önemliydi."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 18:55
  1. Altınordu
  2. Futbol
  3. Hüseyin Eroğlu
  4. İstanbulspor
  5. Orhan Çıkırıkçı
  6. Spor Toto 1. Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hentbol: Toplu sonuç
    1. Hentbol: Toplu sonuç
    2. Yazıcı: “Taklit edilmekten..
    3. Taraftarlardan Guti tezahüratları
    4. Yat yarışları: Marmaris ERGO-MIYC Kış..
    5. Mitingde 'terör propagandası'na gözaltı
    6. Suriye'de çatışma bölgelerindeki 8..
    7. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya,..
    8. Hamilelikte saç dökülmesi neden olur?
    9. AK Parti'nin İskenderun mitingi
    10. Evdeki tozlardan kurtulmak için neler..
    11. TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor:1 -..
    12. Sarıyer Belediye başkan adayları..
    13. Necip Uysal, 30 gün sonra sahada
    14. Okan Buruk: “10 maçtır kaybetmeyen bir..
    15. Okan Buruk: “10 maçtır kaybetmeyen bir..
    16. Futbol sahasına yıldırım düştü! Ölü ve..
    17. Liseli Muammer, motosiklet kazasında..
    18. "Üretimi artıracak hamleler yapmıyoruz"
    19. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank:..
    20. Chelsea bir puanı uzatmalarda kurtardı
    21. Yıldırım "İş Dünyası ve STK..
    22. İnanılmaz sağlık skandalı! Minik..
    23. Filistin’in yeni Başbakanı Iştiyye..
    24. Maçın ardından
    25. "Türk vatanını hiçbir zalime teslim..
    26. Bakan Kurum: “Poşet kullanımı yüzde 70..
    27. Meteorolojiden çığ uyarısı
    28. Hamas yeni Filistin hükümetini..
    29. Muğla’da göçük altında kalan işçi öldü
    30. Erdoğan: "Onlar sırtını Kandil’e,..
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru