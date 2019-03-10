0553 313 94 23

Maçın ardından

- Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna:"Taraftarlarımızın şuna inanmaları lazım, Göztepe sezon sonunda Süper Lig'e devam eden bir takım olacak"- Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli:"Kötü bir seriyi ümit ediyorum ki geride bıraktık"

10 Mart 2019 Pazar 18:43
Maçın ardından


İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, "Taraftarlarımızın şuna inanmaları lazım, Göztepe sezon sonunda Süper Lig'e devam eden bir takım olacak." dedi.

Tuna, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, 16. sırada başladıkları haftada Kasımpaşa'yı yenip tehlikeli bölgeden çıkmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

Maç içinde 31 orta yaptıklarını, ceza sahası içinde 8 önemli şut pozisyonu bulduklarını kaydeden Tuna, şöyle konuştu:

"Sonuç alamamak bizim adımıza üzücü. Bu tutkulu taraftarımız, her zaman takımın yanında ve takımı ileriye taşıyan, takımın oyun anlamında da fark yaratmasını sağlayan taraftarımız, takımımızı her zaman destekliyor. Taraftarımızın bu devamlılığı sağlaması lazım. Taraftarlarımızın şuna inanmaları lazım, Göztepe sezon sonunda Süper Lig'e devam eden bir takım olacak."

"Kazanan Göztepe olarak burada olmak isterdik." diyen Tuna, "Bu bölgeden bir an önce çıkmak hepimizin arzusu. Hiç kimse endişe etmesin, ligin son maçında Göztepe Süper Lig'e devam eden bir Göztepe olacak." ifadelerini kullandı.


- Mustafa Denizli: "Rakibimize cevap vermeye çalıştık"


Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli ise Göztepe deplasmanının Türkiye'nin her takımı için en zor dış saha maçlarından biri olduğunu söyledi. Göztepe karşısında 1 puan aldıklarını ifade eden Denizli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kötü bir seriyi ümit ediyorum ki geride bıraktık. Trabzonspor maçıyla dönüş sinyali verdik. Bugün futbol olarak özellikle ikinci yarıda bölüm bölüm iyi işler yapmaya çalıştık. Psikolojik olarak kazançlarımızdan bir tanesi gol yemememiz oldu. Göztepe ile oynayıp zorlanmamak mümkün değil. Rakibimize cevap vermeye çalıştık."

Denizli, futbolculuğu döneminde Altay formasıyla yıllarca Göztepe'ye rakip olduğunu hatırlatarak, kendi takımının yanı sıra hem Altay'ın hem de Göztepe'nin başarılı olmasını istediğini söyledi.

Çok zor bir lig mücadelesi yaşandığını kaydeden Denizli, "Kazanabilseydik yukarılara tırmanabilecektik. Önümüzdeki haftalar, bunu gerçekleştirmek için yeterli. Düşündüklerimizi gerçekleştirmek için sonuca giden oyunumuzu geliştirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 18:43
  1. Futbol
  2. Göztepe
  3. Kasımpaşa
  4. Mustafa Denizli
  5. SÜPERLİG
  6. Tamer Tuna

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeşilyurt Belediyespor şampiyonluk yarışını sürdürüyor
    1. Yeşilyurt Belediyespor şampiyonluk..
    2. Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar!..
    3. Bakan Kasapoğlu'ndan milli atletlere..
    4. AK Parti'nin İskenderun mitingi
    5. Erdoğan'dan Twitter paylaşımı
    6. Teniste Gelişim Şampiyonası'na Türkiye..
    7. Marmaris Duatlonu yapıldı
    8. Başkan Adayı Şekerdağprojelerini..
    9. Cevheri’nin seçim bürosu açılışı..
    10. (Özel) Çocuk yaşta araç kullandı: 4..
    11. Akdeniz Off-Road Kupası
    12. Elazığspor’da Tufan Kelleci sezonu..
    13. TFF 3. Lig: Diyarbekirspor: 2 -..
    14. Mardin'de trafik kazası: 1 ölü, 1..
    15. Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 -..
    16. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    17. Parayı alamayınca üvey babasının..
    18. Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçından..
    19. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya..
    20. Mustafa Sarıgül projelerini açıkladı:..
    21. AK Parti Muğla Büyükşehir Adayı Nil..
    22. MHP’li Yalçın: "Bu ittifak anlayışı..
    23. Şenol Güneş ıslıklandı
    24. Hentbol: Toplu sonuç
    25. Yazıcı: “Taklit edilmekten..
    26. Taraftarlardan Guti tezahüratları
    27. Yat yarışları: Marmaris ERGO-MIYC Kış..
    28. Mitingde 'terör propagandası'na gözaltı
    29. Suriye'de çatışma bölgelerindeki 8..
    30. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya,..
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru