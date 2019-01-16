



İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilen Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, rövanş karşılaşması için umutlu bir skor aldıklarını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Palut, "Zor olacağını biliyorduk. Mücadele ederek buna karşılık verdik. Sahada birlikte durduk ve dönem dönem iyi işler yaptık. İkinci maça umutlarımızı taşıyacak bir skorla buradan ayrıldık. İkinci maçta elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

İlhan Palut, rövanş karşılaşmasıyla ilgili olarak ise "Kendi seyircimiz karşısında sahada ezilmek istemiyoruz. En iyi kadroyla turu geçmek için Antakya'daki maçı oynayacağız." ifadelerini kullandı.