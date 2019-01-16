



MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 3-2 yendikleri Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u rövanşta da mağlup ederek çeyrek finale yükselmek istediklerini söyledi.

Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın birinci ve ikinci yarısının ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İlk yarıda rakibin ciddiye alınmadığı zaman neler olabileceğinin görüldüğünü aktaran Bulut, "İkinci yarıda işi ciddiye alıp, iyi odaklandığımızda neler yapabileceğimizi gördük. Futbolcularıma devre arasında işlerini ciddiye almalarını söyledim. Rakibin gücünü küçümsemeyeceksin. İlk yarı bunu iyi yapamadık. İlk yarıdaki oyundan mutlu değilim ama ikinci yarıda oynadığımız futboldan ve kazandığımızdan dolayı mutluyum. İki hafta sonra Bodrum'da suni çimde oynayacağız. O yüzden işimizi ciddiye alıp orada da galip gelerek tur atlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- Engin İpekoğlu: "Daha mutlu ve keyifli olabilirdik"





Bodrum Belediyesi Bodrumspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, 2-0 öne geçtikleri bir maçtan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını aktardı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig takımlarına karşı ellerinden gelen mücadeleyi sergilediklerini ifade eden İpekoğlu, şunları kaydetti:

"Bir Süper Lig takımıyla oynuyorsanız, onlar müsaade ederse tur atlarsınız. Çünkü arada ciddi bir oyuncu kalitesi farkı var. Biz elimizden geleni yapacağız. Bunun sonucu ne olur bilemeyeceğim. Mağlubiyetler alıyoruz ama Bodrum'daki maçta da elimizden geleni yapacağız. Tur için yeterli olacak mı soru işareti tabii ki. Bizim kupa maçlarında herhangi bir iddiamız yok. Bugün daha mutlu ve keyifli olabilirdik."