0553 313 94 23

Maçın ardından

- Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut:"İkinci yarıda işi ciddiye alıp, iyi odaklandığımızda neler yapabileceğimizi gördük"- Bodrum Belediyesi Bodrumspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu:"Bodrum'daki maçta da elimizden geleni yapacağız. Tur için yeterli olacak mı soru işareti tabii ki"

16 Ocak 2019 Çarşamba 19:34
Maçın ardından


MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 3-2 yendikleri Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u rövanşta da mağlup ederek çeyrek finale yükselmek istediklerini söyledi.

Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın birinci ve ikinci yarısının ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İlk yarıda rakibin ciddiye alınmadığı zaman neler olabileceğinin görüldüğünü aktaran Bulut, "İkinci yarıda işi ciddiye alıp, iyi odaklandığımızda neler yapabileceğimizi gördük. Futbolcularıma devre arasında işlerini ciddiye almalarını söyledim. Rakibin gücünü küçümsemeyeceksin. İlk yarı bunu iyi yapamadık. İlk yarıdaki oyundan mutlu değilim ama ikinci yarıda oynadığımız futboldan ve kazandığımızdan dolayı mutluyum. İki hafta sonra Bodrum'da suni çimde oynayacağız. O yüzden işimizi ciddiye alıp orada da galip gelerek tur atlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


- Engin İpekoğlu: "Daha mutlu ve keyifli olabilirdik"


Bodrum Belediyesi Bodrumspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, 2-0 öne geçtikleri bir maçtan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını aktardı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig takımlarına karşı ellerinden gelen mücadeleyi sergilediklerini ifade eden İpekoğlu, şunları kaydetti:

"Bir Süper Lig takımıyla oynuyorsanız, onlar müsaade ederse tur atlarsınız. Çünkü arada ciddi bir oyuncu kalitesi farkı var. Biz elimizden geleni yapacağız. Bunun sonucu ne olur bilemeyeceğim. Mağlubiyetler alıyoruz ama Bodrum'daki maçta da elimizden geleni yapacağız. Tur için yeterli olacak mı soru işareti tabii ki. Bizim kupa maçlarında herhangi bir iddiamız yok. Bugün daha mutlu ve keyifli olabilirdik."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 19:34
  1. Bodrum Belediyesi Bodrumspor
  2. Engin ipekoğlu
  3. Erol Bulut
  4. Evkur Yeni Malatyaspor
  5. Futbol
  6. Malatya
  7. Ziraat Türkiye Kupası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi
    1. Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi
    2. Trabzonspor'un Balıkesir 11'i belli oldu
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Münbiç'teki..
    4. Türkiye'nin en az suç işlenen şehri..
    5. "Müzede Selfie Günü"
    6. Google'dan devrim gibi yenilik! Hepsi..
    7. Esenler'de tabela düştü: 2 yaralı
    8. Putin muradına eriyor! İşte tüm..
    9. Erdoğan, Dayton Anlaşması'nın gözden..
    10. Korkunç kaza! Yoldan geçenlerin üstüne..
    11. Fransa'dan İran'a kınama
    12. Maçın ardından
    13. Erdoğan: Dayton Anlaşması'nın gözden..
    14. Denize düşen kişiyi polis kurtardı
    15. Ehliyet için gitti! Ölü olduğunu öğrendi
    16. Aksaray'da eğitime kar engeli
    17. Binlerce kişiyi ilgilendiriyor!..
    18. Yurtta kış
    19. Erdoğan'dan 'Brexit' açıklaması: Temas..
    20. Yurtta kış
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?