THY- Euroleague
0553 313 94 23

Maçın ardından

- Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Koeman:- "Bir sonraki tura adımızı yazdırma hedefimizi başardık"

29 Kasım 2018 Perşembe 23:43
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura yükseldikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Dinamo Zagreb'le 0-0 kaldıkları maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Koeman, "Bir sonraki tura adımızı yazdırma hedefimizi başardık. Agresif bir görüntü ortaya koyduk. Gol atmakta ise hala zorlanıyoruz. Bir üst tura adımızı yazdırmak bizim için pozitif bir şey." dedi.

Gol atmakta zorlanmalarıyla ilgili açıklama yapan Koeman, "Pozisyon üretiyoruz ama fırsatları gole çevirmek lazım. Bu durum için çok çalışıyoruz. Sonuçta futbolda kazanmak için gol atmak lazım." diye konuştu.

Maçta oyuncu değişikliği yapmamasıyla ilgili de konuşan Hollandalı teknik adam, "Bir yorgunluk söz konusu değildi oyuncularımda. Bu takım 90 dakika boyunca sahada kalmayı hak etti." değerlendirmesini yaptı.

Taraftarın Ersun Yanal'la ilgili yaptığı tezahüratların sorulması üzerine Koeman, "Futbolda birçok sefer olmuş şeyler bunlar. Ben bunu umursamıyorum." ifadelerini kullandı.

Koeman, genç futbolcu Barış Alıcı'nın da performansından memnun kaldığını sözlerine ekledi.


Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 23:43
  1. Dinamo Zagreb
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Koeman
  5. UEFA Avrupa Ligi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Filistinli 35 biniciden engellilere destek
    1. Filistinli 35 biniciden engellilere..
    2. Fransa'nın ünlü caddesi protesto..
    3. Emniyet duyurdu! 'Binbir Surat'..
    4. "Her seçim çevresinin bir kampanyası..
    5. GÜNDEM ÖZETİ / 30 Kasım 2018
    6. Batı Şeria'da toplu nikah töreni
    7. Yeni nesil uçak gemisi için harekete..
    8. Akciğeri temizleyen çay tarifi...
    9. "Payitaht Abdülhamid"in başrol..
    10. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    11. Aydın'da kuzenler bıçakla birbirini..
    12. Başsavcı'dan FETÖ'ye ilişkin çok..
    13. Filistin Halkıyla Uluslararası..
    14. İsrail Kudüs Valisi'nin gözaltı..
    15. Merkel'in uçağı Köln'e acil iniş yaptı
    16. Maçın ardından
    17. Libya'nın komşuları askeri çözümü..
    18. ABD'den Astana görüşmeleri açıklaması
    19. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    20. Filistin'in yeminli Türkçe..
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı mı?
    AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı mı?
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor
    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'