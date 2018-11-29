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Maçın ardından

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica:"Gruptan lider olarak çıktığımız için mutluyum"

29 Kasım 2018 Perşembe 23:16
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndan lider çıkmayı garantiledikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'yle 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Bjelica, kısa bir açıklama yaptı.

Grupta 5 maçta 13 puana ulaştıklarını dile getiren Bjelica, "UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider olarak çıktığımız için mutluyum. İkinci yarı daha iyiydik. Skordan çok memnunuz. Şimdi bir maçımız daha kaldı, onu da oynayıp maçlarımızı tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 23:16
  1. Dinamo Zagreb
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Nenad Bjelica
  5. UEFA Avrupa Ligi

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