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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: - "Son paslarımızda biraz daha dikkatli olabilseydik buradan galibiyetle rahatlıkla gidebilirdik"

Yeniakit Publisher
2021-01-05 19:00:19 -
Maçın ardından

MALATYA (AA) - Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Son paslarımızda biraz daha dikkatli olabilseydik buradan galibiyetle rahatlıkla gidebilirdik." dedi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, her iki takımın da şiddetle puana ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Malatya'dan puan veya puanlarla dönmenin hesabını yaptıklarını anlatan Çalımbay, şöyle devam etti:

"Geçen hafta iyi oynadığımız maçta son dakika şansız 1 gol yedik ve maç berabere bitti. Biz buraya puan veya puanlar için geldik. Takımım gerçekten ilk yarı çok iyi oynadı, çok güzel pozisyonlar yakaladı, onları değerlendiremedik. Eğer onları değerlendirebilseydik, son paslarımızda biraz daha dikkatli olabilseydik buradan galibiyetle rahatlıkla gidebilirdik. İkinci yarı Malatyaspor bütün riski denedi, 4 forvetle oynamaya başladı. Hava topları açısından çok üstün oyuncuları vardı. Pozisyonlardan bir tanesini değerlendirdiler. İkinci yarıda onlar üstümüze geldiğinde biz kontra ataklarla güzel pozisyonlar bulduk ama maalesef onları değerlendiremedik."


- "Maalesef bir puana razı olduk"

Rıza Çalımbay, takımın maçın başından sonuna kadar mücadelesinden çok memnun olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlk yarıdaki oyunundan çok memnunum. Bütün amacımız buradan galibiyetle dönmekti ama maalesef bir puana razı olduk. Malatya takımının sezon başından bu yana çıkışına, kadrosuna bakarsanız deplasmanda alınan puan şu anda iyidir. Önemli olan sahamızdaki Gaziantep FK maçına çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Çünkü zorlu bir fikstüre giriyoruz, Gaziantep arkasından Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile oynuyoruz. Birde kupa maçımız var. Zor bir fikstüre giriyoruz ve burayı çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Devre arasında da mutlaka takviye yapıp, eksik yerlere takviyeleri yapıp ondan sonrada inşallah maçlar da haftada bire düşerse güzel bir şekilde ligi bitireceğimize inanıyorum."

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