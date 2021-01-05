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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: - "Sahamızda kazanmak isterdik fakat bana göre iki kötü sonuçtan sonra bugün alınan beraberlik de bizim için kötü değil. - "En azından ayaklarımızın üzerine tekrar kalktık, güven kazandık. İnşallah önümüzdeki haftalara bu güveni galibiyete ulaşacak şekilde taşırız"

Yeniakit Publisher
2021-01-05 18:55:34 -
Maçın ardından

MALATYA (AA) - Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Sahamızda kazanmak isterdik fakat bana göre iki kötü sonuçtan sonra bugün alınan beraberlik de bizim için kötü değil." dedi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün son haftaların çıkışta olan takımı Demir Grup Sivasspor'a karşı mücadele ettiklerini söyledi.

Demir Grup Sivasspor'un ligde her ne kadar üst sıralarda olmasa da yıllardır hem takım hem kulüp istikrarını koruyan bir takım olduğunu aktaran Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Ayrıca 2-3 yıldır beraber oynayan 7-8 futbolcusu var. Organize bir takım. Maça iyi başladılar, iyi oynadılar. Biz maça iyi başlayamadık fakat ikinci yarıda değişikliklerle beraber dengeyi sağladık. Galibiyeti aradık ama kazanamadık. Sahamızda kazanmak isterdik fakat bana göre iki kötü sonuçtan sonra bugün alınan beraberlik de bizim için kötü değil. En azından ayaklarımızın üzerine tekrar kalktık, güven kazandık. İnşallah önümüzdeki haftalara bu güveni galibiyete ulaşacak şekilde taşırız."

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