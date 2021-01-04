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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa: - "Takım halinde kötü günümüzdü. Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırdık"

Yeniakit Publisher
2021-01-04 22:00:42 -
Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, takım halinde kötü günde olduklarını ve Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırdıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Çapa, rakibi iyi analiz etmelerine karşın kendilerinin başarılı olamadığını dile getirdi.

Oyuncu eksikliğinin kendileri gibi takımlarda büyük sorun ortaya çıkardığını kaydeden Çapa, "Rakibimizin yapmış olduğu bir ortaya 18 içinde Pelkas'a kafa vurdurmamız bizim bir zaafımız. Pozisyonunda oynamayan oyuncuları orada oynatınca bunun sıkıntısını yaşıyorsunuz. Bizim gibi takımlarda oyuncu eksik olduğu zaman büyük sıkıntı yaşanıyor. İlk yarı bazı bölümlerde iyi şeyler yapmaya çalıştık. Son paslarımızı iyi değerlendiremedik ve rakibin işini kolaylaştırdık." ifadelerini kullandı.

İkili mücadelelerde yumuşak kaldıklarının da altını çizen Çapa, şunları kaydetti:

"Altyapıdan 1-2 oyuncu oynatınca tamam ama 5-6 tane aynı anda oynattığınızda fiziksel ve oyunsal olarak eksik kalıyorsunuz. Hem savunmada hem organizasyonumuz geçtiğimiz sezondan çok uzakta. Savunma, oyunculardan fiziksel özveri istiyor. Takım savunması için üst üste oynamanız gerekiyor ve biz bu sene bu oyun sayısını yakalayamadık. Bundan sonraki süreçte bu görüntüde olmamamız gerekiyor. Mağlup olabilirsiniz ama bugünkü görüntü bizi mutlu etmedi. Takım halinde kötü günümüzdü. Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırdık."

Fuat Çapa, hakemler konusunda ise söylediklerinin dikkate alınmadığını o yüzden de konuşmanın mantıklı olmadığını aktardı.

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