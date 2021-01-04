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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar: - "3-0 gibi net bir skorla kazandığımız için mutluyuz - Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı: - "Şampiyonluğa giden ve iyi bir takım olan Adana Demirspor'u aldıkları galibiyetten dolayı kutluyorum. Haklı bir galibiyet aldılar"

Yeniakit Publisher
2021-01-04 21:42:17 -
Maçın ardından

ADANA (AA) - TFF 1. Lig'in 17. haftasında Menemenspor'u 3-0 yenen Adana Demirspor'da teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, net bir skorla kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Dumlupınar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı önde baskıyla pozisyonlar yakaladıklarını belirtti.

Attıkları 3 golün takımdaki birlikteliği gösterir nitelikte olduğunu kaydeden Dumlupınar, şöyle konuştu:

"3-0 gibi net bir skorla kazandığımız için mutluyuz. Herkes işin bir tarafından tutuyor. Sadece gol atan oyuncuları değil, bütün herkesi kutluyorum. İlk devreyi bitirdik. Bugün kazanmamız önemliydi. Transfer dönemi de başladı. Aramızdan ayrılacak arkadaşlarımız da olacak aramıza bizi şampiyonluğa götüren oyuncular da katılacak. Adana Demirspor Süper Lig'i hak ediyor. Önemli olan bizim için lig bittiğinde Süper Lig'de olmamız."


- Yazıcı: "Haklı bir galibiyet aldılar"

Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı da teknik direktör Ümit Karan'ın göreve başlamasının ardından 4 günlük bir çalışmayla Adana Demirspor maçına çıktıklarını anımsattı.

Menemenspor'un ikinci yarıya yeni bir anlayışla gireceğini ifade eden Yazıcı, şunları söyledi:

"Biz kendi oyun planımızı devre arası takıma yerleştirmeye çalışacağız. Dolayısıyla önümüzde iyi bir zaman var, bu bize fırsat. Adana Demirspor'un attığı 2. golde ofsayt var. Dolayısıyla ilk yarı 7-8 pozisyonda lehimize verilmeyen faulümüz var. Bunu Adana Demirspor'a da yaptılar, art niyetli değil. Ama hakemlerin dikkat etmesi gerekiyor. Şampiyonluğa giden ve iyi bir takım olan Adana Demirspor'u aldıkları galibiyetten dolayı kutluyorum. Haklı bir galibiyet aldılar."

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