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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan: - "Erken dakikalarda kırmızı kart görünce oyun planımız bozuldu" - Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer: - "Buradan galibiyetle dönüp ilk yarıyı 19 puanla bitirmekten mutluyuz"

Yeniakit Publisher
2021-01-04 18:41:47 -
Maçın ardından

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig'in 17. haftasında sahasında Beypiliç Boluspor'a 2-0 mağlup olan Eskişehirspor'un teknik sorumlusu Fahrettin Sayhan, "Erken dakikalarda kırmızı kart görünce oyun planımız bozuldu." dedi.

Sayhan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yeni yılın ilk maçını kazanmak için her türlü çalışmayı yaptıklarını kaydetti.

Takımı sadece altyapıdan oluşan oyunculardan kurduklarını ifade eden Sayhan, şöyle konuştu:

"Erken dakikalarda kırmızı kart görünce oyun planımız bozuldu. Hiçbir zaman hakem hakkında konuşmadık ama bugün adalet dağıtıcı olacak insanların saha içinde ikili davrandığını gördük. Dördüncü hakeme itiraz ediyoruz. Bizi hiç dinlemiyorlar. Bu kadar iletişimsiz ve seviyesiz kurum haline gelmesi bizi üzüyor."


- Kemal Erginer: "Maça iyi hazırlardık"

Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, zorlu bir ilk yarı periyodunu bitirdiklerini bildirdi.

Eskişehirspor maçından önce 16 puana sahip olduklarını anlatan Erginer, "19 puana ulaşmayı istiyorduk. Maça iyi hazırlardık. Buradan galibiyetle dönüp ilk yarıyı 19 puanla bitirmekten mutluyuz. Devre arasında iyi hazırlanıp istenilen Boluspor'u göstereceğiz." diye konuştu.

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