  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı: - "İkinci yarının başında golü bulunca rakibin direnci kırıldı" - Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak: - "Devre arasını en iyi şekilde değerlendirip ikinci yarıya farklı bir heyecanla farklı bir mücadeleyle başlamak istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2021-01-03 18:48:28 -
Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Ankaraspor'u 5-3 yenen İstanbulspor'un teknik sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, ikinci yarının başında atılan golle rakibin direncini kırıp galip geldiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Çıkırıkçı, Ankaraspor'un ilk yarıda iyi direnç gösterdiğini aktardı.

Orhan Çıkırıkçı, iyi bir maç oynadıklarını belirterek, "İlk yarıda rakibimiz iyi direnç gösterdi. İkinci yarı oyunu biraz daha toparladık. İkinci yarının başında golü bulunca rakibin direnci kırıldı. Farklı galip geldik. Balıkesirspor ile oynayacağımız erteleme maçını da kazanıp devre arasına galip girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.


- Ak: "90+4’e kadar mücadele devam ettik"


Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak, iyi mücadele ettiklerini ancak ikinci yarının başında yenilen gollerden sonra oyuna geri dönemediklerini belirtti.

İstanbulspor'u tebrik ederek sözlerine başlayan Ak, "Aslında sistem takımına karşı doğru bir oyun başlangıcı yaptık. Hem pozisyon anlamında hem de oyunun akışı içerisinde doğru hamlelerle devam ederken kontrolsüz bir pozisyonda golü yedik. Arkasından hemen ikinci golü yedik ama oyundan asla düşmedik. Deplasmanda 2-2’ye getirmek özgüven de vermişti ikinci devre için." diye konuştu.

Önlerinde Adanaspor ile oynayacakları bir erteleme maçı olduğunu hatırlatan Mehmet Ak, "İkinci devreye daha etkili başlayacağımızı düşünürken, üst üste 2 golle deplasmanda 4-2 geriye düşerseniz, bulunduğumuz noktadaki puan tablosundaki bir takım için oyunu çevirmek zor olabiliyor. Asla oyundan düşmedik. 90+4’e kadar mücadele devam ettik. 3. golü bulduk. Devre arasını en iyi şekilde değerlendirip ikinci yarıya farklı bir heyecanla farklı bir mücadeleyle başlamak istiyoruz. Üzgünüz, rakibimizi tebrik ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O teröristin Ankara'da olduğu istihbaratı geldi! Nefes kesen operasyon
Gündem

O teröristin Ankara'da olduğu istihbaratı geldi! Nefes kesen operasyon

Başkent polisi, DEAŞ'lı bir teröristin Ankara'da olduğu bilgini aldı. Yapılan operasyonda terörist sağ ele geçirilirken, Suriye'de keleşle e..
Alparslan Kuytul'dan 'STK' değerlendirmesi
Gündem

Alparslan Kuytul'dan 'STK' değerlendirmesi

Alparslan Kuytul, TBMM'de kabul edilen STK’larla ilgili yeni kanun maddesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Çarpıcı iddia! 'Türkiye o ülkeden nükleer silah alıyor'
Dünya

Çarpıcı iddia! 'Türkiye o ülkeden nükleer silah alıyor'

Hint medyasında yer alan bir habere göre, Türkiye'nin Pakistan'dan nükleer güç almak istediği öne sürüldü.
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay