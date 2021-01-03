İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Ankaraspor'u 5-3 yenen İstanbulspor'un teknik sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, ikinci yarının başında atılan golle rakibin direncini kırıp galip geldiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Çıkırıkçı, Ankaraspor'un ilk yarıda iyi direnç gösterdiğini aktardı.

Orhan Çıkırıkçı, iyi bir maç oynadıklarını belirterek, "İlk yarıda rakibimiz iyi direnç gösterdi. İkinci yarı oyunu biraz daha toparladık. İkinci yarının başında golü bulunca rakibin direnci kırıldı. Farklı galip geldik. Balıkesirspor ile oynayacağımız erteleme maçını da kazanıp devre arasına galip girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.





- Ak: "90+4’e kadar mücadele devam ettik"





Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak, iyi mücadele ettiklerini ancak ikinci yarının başında yenilen gollerden sonra oyuna geri dönemediklerini belirtti.

İstanbulspor'u tebrik ederek sözlerine başlayan Ak, "Aslında sistem takımına karşı doğru bir oyun başlangıcı yaptık. Hem pozisyon anlamında hem de oyunun akışı içerisinde doğru hamlelerle devam ederken kontrolsüz bir pozisyonda golü yedik. Arkasından hemen ikinci golü yedik ama oyundan asla düşmedik. Deplasmanda 2-2’ye getirmek özgüven de vermişti ikinci devre için." diye konuştu.

Önlerinde Adanaspor ile oynayacakları bir erteleme maçı olduğunu hatırlatan Mehmet Ak, "İkinci devreye daha etkili başlayacağımızı düşünürken, üst üste 2 golle deplasmanda 4-2 geriye düşerseniz, bulunduğumuz noktadaki puan tablosundaki bir takım için oyunu çevirmek zor olabiliyor. Asla oyundan düşmedik. 90+4’e kadar mücadele devam ettik. 3. golü bulduk. Devre arasını en iyi şekilde değerlendirip ikinci yarıya farklı bir heyecanla farklı bir mücadeleyle başlamak istiyoruz. Üzgünüz, rakibimizi tebrik ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.