İSTANBUL (AA) - Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Süper Lig'in 16. haftasında 0-0 berabere kaldıkları Fraport TAV Antalyaspor maçını Omar Elabdellaoui için kazanmak istediklerini ancak bunu başaramadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısına teknik direktör Fatih Terim'in cezası nedeniyle Levent Şahin katıldı.

Yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlayan ve hastanede tedavi gören Norveçli sağ beke galibiyet hediye etmek istediklerini belirten Şahin, "Bu maçı Omar için kazanmalıydık. Bunu beceremedik. Bütün ekip ve futbolcular olarak bundan dolayı çok üzgünüz." dedi.

Antalyaspor'un katı savunma yaptığına değinen Şahin, "Maça inanmış, hazır ve karşılaşmanın bilincinde olarak başladık. İlk 45 dakika içinde sadece savunma anlayışıyla oynayan bir Antalyaspor ile karşılaştık. İlk yarıda hem merkez hem de kenarlardan yapabileceğimiz organizasyonları gerçekleştirdik ama golü bulamadık. İkinci yarıda Emre Kılınç'ın oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldık. Rakipten de hücum olarak aksiyon bekledik ama yine 3-6-1 düzeninde oynayan bir rakiple mücadele ettik. Tamamen rakibin savunma, bizim hücum bölgemizde geçen bir maç olarak değerlendiriyorum. Biz, 10 kişi kaldıktan sonra belli oyunculara daha fazla yük bindi. Yaklaşık 40 dakika 1 kişi eksik oynadık. Bunlar bizler için bir bahane değil. Bir puana sevinecek bir takım da değiliz. Kaybedilen 2 puan olarak görüyoruz. Ancak lig uzun bir maraton. Bu 1 puan bile bizim için etkili bir puan olabilir." diye konuştu.





- "Kırmızı kart bize göre çok ağır"





Levent Şahin, Emre Kılınç'a gösterilen kırmızı kartın ağır olduğunu savundu.

Hakem Abdulkadir Bitigen'in rakiplerinin oyunu soğutmasına müdahale etmediğini ileri süren Şahin, "Emre'nin kırmızı kartı yoruma açık. Bize göre kırmızı kart değildi. Maçın genelinde futbol oynamak isteyen, sadece oyunu düşünen bir takımız. Hakemin birçok kez oyunu yavaşlatan rakip futbolcuları ikaz etmemesi bizim için daha çok önemliydi. Kırmızı kart bize göre çok ağır bir karar." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, transferle ilgili soru üzerine, "Kendi içimizde bu planlamayı yapıyoruz. Umarım doğru oyuncular üzerinde doğru sonuçlar alırız." ifadelerini kullandı.