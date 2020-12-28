BURSA (AA) - TFF 1. Lig'in 16. haftasında Eskişehirspor'u sahasında 2-1 mağlup eden Bursaspor'un teknik sorumlusu Fazlı Tan, zorlu bir maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Tan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı.

Diğer maçlara göre istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten Tan, şöyle konuştu:

"Kazandığımız için mutluyuz. Zor bir maçtı ve önemli bir galibiyetti. Bu maçı taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Maça iyi başlayan taraftık. Rakibimiz daha çok ikinci bölge savunması planıyla karşımıza çıktı. Kazandıkları toplarla hızlı hücumlarda etkili olmaya çalıştılar. Biz de çok üretken olamadık fakat skoru 1-0'a getirdik. İkinci yarı mücadele yüksekti. İkinci golü attıktan sonra maçı kopardığımız düşünüp, rehavete kapıldık ve oyundan düştük. Rakibimiz bunu fark edip baskı kurdu. 90. dakikada skor 2-1 oldu. Rakibimiz oyuna ortak oldu. O bölümde bir gol daha yemedik ve maçı kazanıp hanemize 3 puan yazdırdık."





- Fahrettin Sayhan: "Bu maç bizim için önemliydi"





Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan, maça çok iyi hazırlanarak çıktıklarını dile getirdi.

Şehir olarak da bu maç için kenetlenildiğini anlatan Sayhan, "Bu maç bizim için önemliydi. İki haftadır yenilmiyorduk. İlk yarı vasat oynadık. İkinci yarı değişiklerden sonra pozisyonlar bulduk. Bulduğumuz pozisyonları atamayınca, mağlup olduk. Devre arasında gerekeni yapıp, düzlüğe çıkmamız lazım." ifadelerini kullandı.



