  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan: - "Kazandığımız için mutluyuz. Zor bir maçtı ve önemli bir galibiyetti" - Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan: - "Bulduğumuz pozisyonları atamayınca, mağlup olduk. Devre arasında gerekeni yapıp, düzlüğe çıkmamız lazım"

Yeniakit Publisher
2020-12-28 21:36:20 -
Maçın ardından

BURSA (AA) - TFF 1. Lig'in 16. haftasında Eskişehirspor'u sahasında 2-1 mağlup eden Bursaspor'un teknik sorumlusu Fazlı Tan, zorlu bir maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Tan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı.

Diğer maçlara göre istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten Tan, şöyle konuştu:

"Kazandığımız için mutluyuz. Zor bir maçtı ve önemli bir galibiyetti. Bu maçı taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Maça iyi başlayan taraftık. Rakibimiz daha çok ikinci bölge savunması planıyla karşımıza çıktı. Kazandıkları toplarla hızlı hücumlarda etkili olmaya çalıştılar. Biz de çok üretken olamadık fakat skoru 1-0'a getirdik. İkinci yarı mücadele yüksekti. İkinci golü attıktan sonra maçı kopardığımız düşünüp, rehavete kapıldık ve oyundan düştük. Rakibimiz bunu fark edip baskı kurdu. 90. dakikada skor 2-1 oldu. Rakibimiz oyuna ortak oldu. O bölümde bir gol daha yemedik ve maçı kazanıp hanemize 3 puan yazdırdık."


- Fahrettin Sayhan: "Bu maç bizim için önemliydi"


Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan, maça çok iyi hazırlanarak çıktıklarını dile getirdi.

Şehir olarak da bu maç için kenetlenildiğini anlatan Sayhan, "Bu maç bizim için önemliydi. İki haftadır yenilmiyorduk. İlk yarı vasat oynadık. İkinci yarı değişiklerden sonra pozisyonlar bulduk. Bulduğumuz pozisyonları atamayınca, mağlup olduk. Devre arasında gerekeni yapıp, düzlüğe çıkmamız lazım." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canan Karatay'dan aşı açıklaması: Siz siz olun...
Sağlık

Canan Karatay'dan aşı açıklaması: Siz siz olun...

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay, aşı tartışmalarına ilişkin kaleme aldığı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı...
Kepazelik! Alçaklar camiyi diskoya çevirip kızlı erkekli parti yaptı
Gündem

Kepazelik! Alçaklar camiyi diskoya çevirip kızlı erkekli parti yaptı

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Eriha kentinin kırsalında yer alan Hz. Musa Cami'nde, bir grup İsrail vatandaşı olan Filistin asıllı Arap'ın..
Abdurrahman Dilipak'ın ilk duruşma tarihi belli oldu
Gündem

Abdurrahman Dilipak'ın ilk duruşma tarihi belli oldu

AK Parti Genel Başkanlığı, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı ve KADEM ile birlikte 81 ilin kadın kollarının dava açtığı Yeni Akit Gazetesi ..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay