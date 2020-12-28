ANKARA (AA) - Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 3-2 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, iyi oynadıklarını ve hak ettikleri bir galibiyet aldıkların söyledi.

Kaplan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geriden gelerek kazandıkları bir karşılaşma oynadıklarını belirterek, "İyi bir maç kazandık. Geriden gelerek kazanmak bizi ayrıca mutlu etti. İki kere geriye düşüp, sonra da 3-2 kazanmak bizim adımıza çok sevindirici. Gençlerbirliği olarak bugün istekli, arzulu, mücadele eden, savaşan ve maçın sonuna kadar kopmadan devam eden bir oyuncu grubumuz vardı. Hem takım savunmasını iyi yaptık hem de üçüncü bölgedeki üretkenliğimiz çok iyiydi. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Hes Kablo Kayserispor'un da sahada güzel işler yaptığına dikkati çeken Kaplan, "Onları da tebrik ediyorum. Ben bu galibiyeti taraftarlarımıza ve başkanımıza armağan ediyorum. Yani çok iyi bir maç kazandık. Ben buradan bütün oyuncularımı kutluyorum. Bu 3 puan camiamıza hayırlı olsun. Dün kazanan rakiplerimizin 12'şer puan yapması sonrası bugün galip gelmemiz daha da değerli oldu. Hem 15 puana yükselmiş hem de Kayserispor ile aramızdaki farkı 5 puana çıkarmış olduk." değerlendirmesinde bulundu.





- "Gollerin iptal kararı bizlere doğru gibi geliyor"





Kaplan, VAR uyarısıyla iptal edilen gollerin hatırlatılması üzerine, "Bunlara saygı duyuyoruz. Cüneyt Çakır hocanın tamamen takdiridir. Biz de kenardan az çok baktığımız için, gollerin iptal kararı bizlere doğru gibi geliyor." yorumunda bulundu.

Bundan sonraki maçlara odaklanacaklarını anlatan Kaplan, "Maç trafiğimiz yoğun. Kovid-19 salgınından dolayı 7-8 oyuncumuzu oynatamadık. Onların yerine oynayan futbolcularımız görevlerini son derece güzel yaptı. Biz bir takım olduğumuzu bugün bir kez daha kanıtladık." diyerek sözlerini tamamladı.





- Aybaba: "Savunmada çok kötüydük"





Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, iyi başladıkları maçta kötü savunma yüzünden mağlup olduklarını dile getirdi.

"Başlangıç iyiydi, iki kez öne geçtik." diyen Aybaba, şunları kaydetti:

"Ne kadar iyi oyun diye bahsediyorsak, savunmada da o kadar kötüydük. Kalemize gelen her top gol oldu veya gol pozisyonu oldu. Savunmada çok kötüldük. Savunmada biraz iyi olabilseydik, öne geçtiğimiz maçta belki farklı da kazabilirdik. Üzerimizde büyükte bir şansızlık var. Girdiğimiz pozisyonları bir türlü sonuçlandıramadık. Ancak takımın oyun isteği çok iyi. Bugün burada eğer savunma oyuncularımız biraz birebir teması yapabilse, alan daraltsa, doğru pozisyon alabilse, bu maç böyle bitmezdi. Yapacağımız bir şey yok. Çalışacağız ve bunların hepsini düzeltmeye bakacağız."



