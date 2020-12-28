  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: - "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" - Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba: - "Savunmada biraz iyi olabilseydik, öne geçtiğimiz maçta belki farklı da kazabilirdik"

Yeniakit Publisher
2020-12-28 19:50:13 -
Maçın ardından

ANKARA (AA) - Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 3-2 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, iyi oynadıklarını ve hak ettikleri bir galibiyet aldıkların söyledi.

Kaplan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geriden gelerek kazandıkları bir karşılaşma oynadıklarını belirterek, "İyi bir maç kazandık. Geriden gelerek kazanmak bizi ayrıca mutlu etti. İki kere geriye düşüp, sonra da 3-2 kazanmak bizim adımıza çok sevindirici. Gençlerbirliği olarak bugün istekli, arzulu, mücadele eden, savaşan ve maçın sonuna kadar kopmadan devam eden bir oyuncu grubumuz vardı. Hem takım savunmasını iyi yaptık hem de üçüncü bölgedeki üretkenliğimiz çok iyiydi. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Hes Kablo Kayserispor'un da sahada güzel işler yaptığına dikkati çeken Kaplan, "Onları da tebrik ediyorum. Ben bu galibiyeti taraftarlarımıza ve başkanımıza armağan ediyorum. Yani çok iyi bir maç kazandık. Ben buradan bütün oyuncularımı kutluyorum. Bu 3 puan camiamıza hayırlı olsun. Dün kazanan rakiplerimizin 12'şer puan yapması sonrası bugün galip gelmemiz daha da değerli oldu. Hem 15 puana yükselmiş hem de Kayserispor ile aramızdaki farkı 5 puana çıkarmış olduk." değerlendirmesinde bulundu.


- "Gollerin iptal kararı bizlere doğru gibi geliyor"


Kaplan, VAR uyarısıyla iptal edilen gollerin hatırlatılması üzerine, "Bunlara saygı duyuyoruz. Cüneyt Çakır hocanın tamamen takdiridir. Biz de kenardan az çok baktığımız için, gollerin iptal kararı bizlere doğru gibi geliyor." yorumunda bulundu.

Bundan sonraki maçlara odaklanacaklarını anlatan Kaplan, "Maç trafiğimiz yoğun. Kovid-19 salgınından dolayı 7-8 oyuncumuzu oynatamadık. Onların yerine oynayan futbolcularımız görevlerini son derece güzel yaptı. Biz bir takım olduğumuzu bugün bir kez daha kanıtladık." diyerek sözlerini tamamladı.


- Aybaba: "Savunmada çok kötüydük"


Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, iyi başladıkları maçta kötü savunma yüzünden mağlup olduklarını dile getirdi.

"Başlangıç iyiydi, iki kez öne geçtik." diyen Aybaba, şunları kaydetti:

"Ne kadar iyi oyun diye bahsediyorsak, savunmada da o kadar kötüydük. Kalemize gelen her top gol oldu veya gol pozisyonu oldu. Savunmada çok kötüldük. Savunmada biraz iyi olabilseydik, öne geçtiğimiz maçta belki farklı da kazabilirdik. Üzerimizde büyükte bir şansızlık var. Girdiğimiz pozisyonları bir türlü sonuçlandıramadık. Ancak takımın oyun isteği çok iyi. Bugün burada eğer savunma oyuncularımız biraz birebir teması yapabilse, alan daraltsa, doğru pozisyon alabilse, bu maç böyle bitmezdi. Yapacağımız bir şey yok. Çalışacağız ve bunların hepsini düzeltmeye bakacağız."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canan Karatay'dan aşı açıklaması: Siz siz olun...
Sağlık

Canan Karatay'dan aşı açıklaması: Siz siz olun...

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay, aşı tartışmalarına ilişkin kaleme aldığı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı...
Neymar koronavirüsü hiçe saydı! 5 gün süren parti düzenledi tam 500 kişi...
Spor

Neymar koronavirüsü hiçe saydı! 5 gün süren parti düzenledi tam 500 kişi...

Dünyanın en yetenekli oyuncuları arasında gösterilen Neymar, koronavirüsü hiçe sayarak 500 kişilik parti verdi. 5 gün süren partide evin bod..
Türk İHA'larına karşı acil kodlu gizli toplantı yaptılar! Gelen itiraf ise olay oldu
Dünya

Türk İHA'larına karşı acil kodlu gizli toplantı yaptılar! Gelen itiraf ise olay oldu

Suriye, Libya ve son olarak Dağlık Karabağ'da büyük başarılar elde edilmesine yardımcı olan Türk SİHA'ları NATO'nun acil kodlu olarak gizli ..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay