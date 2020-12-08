BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Bursaspor'a 2-1 mağlup olan Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, maçın iki yarısında da farklı bir oyun sergilediklerini söyledi.

Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının bireysel hata yapma lükslerinin olmadığını dile getirdi.

İlk yarı ve ikinci yarıda çok farklı oyun sergilediklerini vurgulayan Sözeri, şöyle konuştu:

"Maçın geneline bakıldığında siyah ile beyaz gibi farklı oynadık. Özellikle ilk yarı çok kötü mücadele ettik. Yemememiz gereken bir gol yedik. Kötü mücadele etme hakkımız ve lüksümüz yok. Devre arasında gerekli müdahaleleri yapacağız. Ligin ikinci yarısında çok farklı bir Bandırmaspor, çok iyi konsantre olmuş bir takım olacağız. Karşılaşmada ilk yediğimiz golü yine söylediğimiz yerden yedik. Bireysel hataların çözümü yok. Dersleri alacağız, Bursaspor'u kutluyorum. Genç oyuncularla mücadele eden bu büyük camia."





- Fazlı Tan: "Hakemlerimiz daha dikkatli kararlar vermeli"





Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan ise genç oyunculara sahip olduklarını fakat hakemler tarafından yapılan hataların kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Tan, karşılaşmaya iyi başladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İlk yarı sonlarında attığımız bir gol ile ikinci yarıya iyi başlayan taraf olduk. İkinci yarıda rakibimiz baskılı oynamaya başladı ancak biz bu baskıyı kırdık. Rakip kalecinin bireysel hatası nedeniyle de ikinci golü bulduk. Bu golden sonra rakibimiz daha baskılı oynamaya başladı. Buna kontrataklar ile cevap verebilirdik ama bunu başaramadık. Hakem olmayan bir penaltı kararı verdi ve rakibimiz durumu 2-1'e getirdi. Biz genç ve tecrübesiz bir takımız. Bu tür hatalı kararlar oyuncularımız içinde kırılganlığı arttırıyor. Altay maçında da olmayan ofsayttan golümüz iptal ediliyor, burada olmayan penaltı veriliyor. Hakemlerimiz daha dikkatli kararlar vermeli. Buradan aldığımız galibiyetle evimize mutlu dönüyoruz."