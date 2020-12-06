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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Kenan Atik: "Bu kadar pozisyona girip, maçı 2-0 kaybetmek üzdü bizi" - Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: "Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık"

Yeniakit Publisher
2020-12-06 22:39:07 -
Maçın ardından

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Yukatel Denizlispor'un Teknik Direktörü Kenan Atik, "Bu kadar pozisyona girip, maçı 2-0 kaybetmek üzdü bizi." dedi.

Atik, karşılaşmanın ardından katıldığı basın toplantısında, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.

İkinci yarıdaki oyunlarıyla beraberliği yakalayabileceklerini belirten Atik, şöyle konuştu:

"Bu kadar pozisyona girip, maçı 2-0 kaybetmek üzdü bizi. Böyle yenilgilerden sonra bazı şeyleri konuşmak zor ama hakemlik bir iş yoktu bugün. Bu kadar ayyuka çıkacak, bu kadar hakemin hata yaptığına dair bir şey yoktu. Her şey normal ve kurallara uygundu. Penaltı da öyleydi. Kırmızı kart da öyleydi. Serdar Aziz’in gördüğü sarı kartlar da öyleydi. Kurallara aykırı hiçbir şey yoktu. Hakem kuralları uyguladı sadece."

Atik, hakem Ali Palabıyık’a teşekkür ederek, "Çok iyi maç yönetti. 2-0 mağlup olduk. Biz üzgünüz. İkinci yarı iyi oynadık. İyi pozisyonlara girdik. Karşımızda Altay gibi bir kaleci vardı. Geçemedik, çok iyi kurtarışlar yaptı, günündeydi. Toparlanacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız." diye konuştu.

Kaleci Altay Bayındır'ın performansını başarılı bulduğunu aktaran Atik, "Kalesine gelen bütün pozisyonları en iyi şekilde kurtardı. Diğer futbolcuları da unutmamamız lazım. Tüm takım çok iyi mücadele gösterdi." ifadelerini kullandı.


- Erol Bulut: "Bugün mutluyuz"


Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ise kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Kendileri adına güzel bir maç olduğunu ifade eden Bulut, şöyle konuştu:

"2-0 galip geldik. İlk yarıda bir iki pozisyonumuz daha vardı değerlendiremedik. İkinci yarı 40 dakika 10 kişiyle mücadele etmek zorunda kaldık. Yediğimiz bir kırmızı kart oldu. Hemen hemen kimse anlamadı neden kırmızı kart olduğunu, nasıl çıktığını. 8 dakika uzatılan bir maç var. Ben aslında bugün 16 dakika bekliyordum. Bize 8 dakika nasipmiş. Bunu yaşamamız gerekiyordu demek. Hakemle ilgili bir şey söylemeyeceğim. Genç hakemlere her zaman destek çıkmamız gerekiyor, inanmamız gerekiyor. Bugün mutluyuz. Futbolcularımızı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Çalışkanlıklarından ve inanmalarından dolayı. Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık."

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