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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Denizlispor Kulübü Başkan Ali Çetin: "Önümüzdeki haftadan itibaren farklı bir Denizlispor izlettireceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-12-06 22:28:15 -
Maçın ardından

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, "Önümüzdeki haftadan itibaren farklı bir Denizlispor izlettireceğiz." dedi.

Çetin, maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'yi tebrik ederek, rakipleri karşısında canla başla mücadele ettiklerini söyledi.

Buldukları 8 pozisyonda gol üretemediklerini kaydeden Çetin, “Verilmeyen ikinci penaltımız bariz penaltı, zaten izleyince tüm Türkiye görecek. Birinci penaltıyı atamadık, büyük şanssızlık yaşadık. Tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi. Önümüzdeki haftadan itibaren farklı bir Denizlispor izlettireceğiz.” diye konuştu.

Çetin, protokol tribünde önemli bir sorun yaşanmadığını belirterek, "İki tarafın heyecanından dolayı, bir de birkaç gündür bir tweet meselesi var, ondan dolayı her iki tarafta gerginlik var. Ancak öyle birbirlerini kırıcı, rencide edici bir olay yaşanmadı. Onlar misafirimizdi burada." ifadelerini kullandı.

Hugo Rodallega'nın ceza sahası içinde sakatlandığı pozisyondaki hakem kararının hatırlatılması üzerine Çetin, "Bununla ilgili bir yorum yapmamız doğru olmaz. Rodallega'nın pozisyonu çok net penaltı. İncelemesi yapıldıktan sonra, federasyonumuz gereğini yapar." değerlendirmesinde bulundu.

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