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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: "Oyuncularım ilk yarının son 15 dakikası hariç iyi mücadele ettiler"

Yeniakit Publisher
2020-09-18 23:30:03 -
Maçın ardından

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, ilk devrenin son 15 dakikası hariç iyi mücadele ettiklerini bildirdi.

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, müsabakanın ilk 30 dakikalık bölümünde istediklerini sahaya yansıttıklarını belirtti.

Yedikleri penaltı golüne kadar rakip baskısını kırmada sorun yaşamadıklarını aktaran Palut, "Geniş alanlar yakalayabiliyorduk belki penaltı golü olmasa bu durum artarak devam edebilecekti ama penaltı golünden sonra özellikle ilk yarının sonuna kadar gereksiz bir duygusal kırılma yaşadık sahada." ifadelerini kullandı.

Palut, ikinci yarının dengede geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Malatya deplasmanına kazanmak için gelmiştik, 1 puan ile ayrılıyoruz ama oyuncularım ilk yarının son 15 dakikası hariç iyi mücadele ettiler. Oyuncularıma mücadelelerinden ötürü teşekkür ediyorum. Tabii ki daha iyi olabilirdik, oyunu daha çok domine edebilirdik ama bugün için bu olmadı. Eksiklerimiz üzerine çalışmalar yaparak yolumuza devam edeceğiz."

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