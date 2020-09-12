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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: "Biz lige renk katmaya geldik. İlk maça galibiyetle başlamak gayet güzel. Hedefimiz lige tutunup bir daha 36. seneler yaşamamak" - Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: "Keşke kazanıp başlasaydık ama bugün mağlup olduk. Karagümrük hakettiği bir galibiyet aldı"

Yeniakit Publisher
2020-09-12 19:47:44 -
Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, sezona galibiyetle başlamanın güzel olduğunu söyledi.

Canel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Biz lige renk katmaya geldik. İlk maça galibiyetle başlamak gayet güzel. Hedefimiz lige tutunup bir daha 36. seneler yaşamamak. Maçta eksiklerimiz vardı, iyi bir şekilde dersimizi çalışacağız." diye konuştu.

Canel, orta sahaya takviye yapmayı planladıklarını ifade etti.


- Hamza Hamzaoğlu: "Karagümrük hakettiği bir galibiyet aldı"


Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Fatih Karagümrük'ün galibiyeti hakettiğini söyledi.

Kazanmayı istediklerini belirten Hamzaoğlu, "Keşke kazanıp başlasaydık ama bugün mağlup olduk. Karagümrük hakettiği bir galibiyet aldı. Tebrik ediyorum. Çok erken 3. dakikada bir golle başladık karşılaşmaya. Fakat golü çıkarmak için ilk yarıda takımım iyi bir duruş sergiledi sahada. Pozisyonlar da yakaladık atamadık. İkinci yarıda rüzgarla beraber golü bulup eşitliği yakalayıp sonra üstünlüğü ele geçiririz diye düşünürken 2. golü yedik. Sonra da risk almaya başladığımızda 3. gol geldi." şeklinde konuştu.

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