İSTANBUL (AA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını son haftaya kadar sürdürmek istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 30. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'ı 3-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan genç teknik adam, "Kazandığımız için oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. İyi bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra 2 gol bulmamız bizi biraz daha güvenli bir oyuna itti. Özelikle ilk yarı Galatasaray'ın Başakşehir maçında geriden oyun kurmasına baskıyla karşılık vermek istedik. Oyunun genelinde başarılı olduk ama 1-2 pozisyonda savunmamızı deldiler." diye konuştu.

Oyunun ikinci yarısında topa sahip olan takım olduklarını aktaran Çimşir, "Belli bölümlerde bazen skorun verdiği rahatlıktan olabilir ama gereğinden fazla uzun ve yüksek top oynadık. Kazandığımız için mutluyuz. Bugün sakatlıktan dönen, sakatlıktan dolayı çıkardığımız futbolcular vardı. Yoğun bir fikstüre giriyoruz. Bundan dolayı bütün oyuncuları ekonomik kullanmak zorundayız. Kazandık ve yolumuza devam ediyoruz. Ligin sonuna kadar bu yarışı sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü, Galatasaray'ın Medipol Başakşehir maçındaki iyi taktiğini durdurmada başarılı olduklarını aktararak, "Oyuncularımın isteği, arzusu, 2 maç beraberlikten sonraki geri dönüş ve coşku saygıya değerdi. Hepsini tebrik ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Stoper mevkisindeki rotasyon yapmalarını değerlendiren Çimşir, "Stoperlerimizden kart sınırında ve cezalı olanlar var. Maça ve performansa göre değişiklikler yapıyoruz. Bu hafta da Da Costa'yı kaybettik. Cezalı duruma düştü. İskeleti oturtmakla ilgili problemler yaşıyoruz. Bu süreçte 6 oyuncuyu doğru şekilde kullanmaya çalışacağız." diye konuştu.

Hüseyin Çimşir, şampiyonluk inancıyla ilgili, "Coğrafya ve şehir olarak inançlı insanlarız. Sonuna kadar bu mücadeleyi camia olarak yapacağımızı düşünüyorum. İnşallah bu inadımızı sezon sonuna kadar taşıyacağız. Sonucunu da hep beraber göreceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.