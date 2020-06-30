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Spor

Maçın ardından

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: - "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Play-off yolunda büyük yara aldık" - Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz: - "Burada önemli olan 3 puanı almaktı. Yolumuza devam etmek istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-06-30 23:34:43 -
Maçın ardından

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Bursaspor'a 1-0 yenilen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Kutlu, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Play-off yolunda büyük yara aldık. Matematiksel olarak şansımız devam ettiği sürece biz bunu sonuna kadar kovalayacağız." dedi.

İkinci yarıda oyuncularının ellerinden gelen her şeyi yaptığına dikkati çeken Kutlu, "Girdiğimiz 3-4 net pozisyon var. Penaltı pozisyonumuz var. Rakibimizin atılması gerekirken atılmayan oyuncuları var." diye konuştu.

Kutlu, 12 günde dört maç oynadıklarını hatırlatarak, "Dünyanın en üst düzey takımları, sporcuları bile 12 günde dört maça hiçbir zaman çıkmamıştır. Federasyona gerekçelerimizi sunduk ama nedense maç periyodunda düzenlemeye gitmediler. Bursaspor üçüncü maçını oynadı, biz dördüncü maçımıza çıktık. Çok anlamsız." değerlendirmesinde bulundu.


- Buz: "Burada önemli olan 3 puanı almaktı"


Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, her iki takım için de önem taşıyan bir maç oynadıklarını dile getirdi.

Önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Buz, "İstediğimizi aldık. İlk yarıda galibiyete yakın taraf bizdik. Baskılı oynadık. Pozisyonlarımız da var. İkinci yarıda da çok iyi mücadele verdik ve golü bulduk. Takımımı tebrik ediyorum. Burada önemli olan 3 puanı almaktı. Yolumuza devam etmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.


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