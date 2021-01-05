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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica: - "Önemli olan liderlik değil topladığımız 31 puandır" - "Transfer döneminde kaliteli 2,3 oyuncuya ihtiyacımız var"

Yeniakit Publisher
2021-01-05 19:06:21 -
Maçın ardından

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, "Önemli olan liderlik değil topladığımız 31 puandır." dedi

Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Maçı kazanmak için çok çaba harcadıklarını belirten Sumudica, şunları kaydetti:

"Zemin gerçekten çok kötüydü. Zeminden şikayetçiyim. Niye böyle oldu anlamadım. Çünkü takım oyun kuran bir takım. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Şehrimizin ileri gelenleri, taraftarı bu takıma yardım eden herkese çok teşekkür ederim. Eğer bu takımı desteklemeye devam ederlerse biz kaldığımız yerden devam ederiz."

Bir gazetecinin "Süper Lig"in yeni lideri oldunuz konuyla ilgili yorumunuz nedir" demesi üzerine Sumudica, lider olmanın önemli olmadığını önemli olanın puan toplamak olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Önemli olan liderlik değil topladığımız 31 puandır. Bugün lideriz 1 saat sonra rakiplerimizin maçları var. Bir saat sonra belki ikinci belki de üçüncü olacağız. 31 puan önemli bizim için. 4 maçımız daha var ne kadar puan alırsak o kadar avantajlıyız. Transfer döneminde kaliteli 2,3 oyuncuya ihtiyacımız var."





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