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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: "Oyuncularımın bu mücadelesinden dolayı çok mutluyum" - İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Kaybettik üzgünüz"

Yeniakit Publisher
2021-01-02 22:13:44 -
Maçın ardından

HATAY (AA) - Süper Lig'in 16. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, "Oyuncularımın bu mücadelesinden dolayı çok mutluyum. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi

Erdoğan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçtan önce karşılaşmanın zor olacağını bildiklerini söyledi.

Konyaspor'un ligin takım savunmasını en iyi yapan ekiplerinden biri olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"İstatistiklere göre lig ortalamasının üzerinde bir koşu mesafesi var. Yaklaşık her maçta 112 kilometrelik koşu mesafesi var. Buda ne kadar diri, koşan, mücadele eden bir takım olduğunu gösterdi. Oyuncularımızla da bunu paylaştık. Geriye düşmemize rağmen maçı 2-1'e çevirmemiz gerçekten oyuncularımın çok büyük bir mücadelesi sonrası oluştu. Oyuncularımın bu mücadelesinden dolayı çok mutluyum, kendilerine teşekkür ediyorum. "


- "Gelişmeye, çalışmaya devam edeceğiz"


Erdoğan, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına hemen başlayacaklarını ve o maçı da kazanarak serilerini devam ettirmek istediklerini belirtti.

Oyuncularının son haftalarda düşüş yaşamadığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Maç içinde de geriye düşmemize rağmen hiç inançlarını kaybetmediler. Oyuncularıma zaten maç öncesi, 'geriye de düşebiliriz arkadaşlar oyun disiplininden, düzeninden hiçbir zaman taviz vermeyelim, biz her zaman rakibe karşı pozisyona gidebilecek yeteneklere sahibiz yeter ki biz konsantrasyonumuzu yüksek tutalım' dedim. Sağ olsun oyuncular 1-0 geriye düşmemize rağmen ve bu kadar iyi savunma yapan bir rakibe karşı golleri bulması, gol dışında pozisyon da üretmesi önemliydi. İkinci yarı rakibe hiçbir pozisyon vermedik. Bunlar güzel şeyler. Dediğim gibi gelişmeye, çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah maçtan maça hazırlıklarımızı yapıp güzel skorları almaya devam ederiz."


- İsmail Kartal'ın açıklamaları


İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal da maça kontrollü başladıklarını söyledi.

Her şeyin planladıkları gibi gittiğini ve öne geçtiklerini hatırlatan Kartal, rakibin etkili ataklarını bertaraf ettiklerini belirtti.

İlk yarının bitimine birkaç dakika kala savunmadaki hata nedeniyle devreyi berabere tamamladıklarını aktaran Kartal, ikinci yarıya da kontrollü başladıklarını ifade etti.

İkinci yarının kontrollü ve dengede geçtiğini, savunmadaki anlaşmazlıktan dolayı geriye düştüklerinin altını çizen Kartal, “Kaybettik üzgünüz.” dedi.

Salı günü oynayacakları Galatasaray maçını düşündüklerini vurgulayan Kartal, Hatayspor'a başarı diledi.

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