ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 6-0 kaybeden Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, kariyeri boyunca unutamayacağı bir yenilgi yaşadıklarını söyledi.

Yanal, Antalya Stadı'nda dün oynanması planlanırken yoğun yağışın saha zeminini müsabaka yapılmasına elverişsiz hale getirmesi nedeniyle bugüne ertelenen karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.



Aldıkları farklı yenilgiye dikkati çeken tecrübeli teknik adam, "Futbolun içinde her türlü aksiyonun olabileceğini söylemiştim. Bugün bu aksiyonu kariyerim boyunca unutamayacağım şekilde hep beraber yaşadık." ifadelerini kullandı.

Maçın bütününde yüksek enerjiyle oynamaları gerektiğini aktaran Yanal, bugün erken yedikleri gollerle düşüş yaşadığını anlattı.

Yanal, takımdaki bu moral bozukluğunu ortadan kaldırmak için gerekeni yapacaklarını sözlerine ekledi.





- Erdoğan: "Oynadığımız yedinci maçı da gol yemeden bitirdik"





Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fraport TAV Antalyaspor karşısında erken buldukları gollerle avantajlı duruma geçtiklerini dile getirdi.

Bugünkü durumun tam tersini, ligin 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 6-0 yenilerek yaşadıklarını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Öz güven anlamında o gün bir çöküş yaşamadık. Bu galibiyet bizi şımartmayacak, havaya sokmayacak. Biz kendimizi biliyoruz. 24 puanı nasıl aldığımızı biliyoruz. Sahada savaşarak elde ettiğimiz bugünkü skor kadar beni mutlu eden, 3-0, 4-0 öndeyken bile gol yememek için oyuncularımın yardımlaşması, çaba göstermesi. Oynadığımız yedinci maçı da gol yemeden bitirdik. Bu da beni çok mutlu ediyor."



