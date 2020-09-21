SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig'in 2. haftasında Ümraniyespor'u 3-0 mağlup eden Yılport Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, "İlerleyen süreçte temposu daha yüksek, ofansif anlamda daha üretken, izleyene keyif veren bir takım haline geleceğiz." dedi.

Sağlam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı birçok pozisyonu değerlendiremediklerini söyledi.

Devre arasında oyuncularına aynı şekilde oynamalarını ve rakibin hatasını beklemelerini söylediğini vurgulayan Sağlam, "Nitekim de dediğimiz gibi oldu, biz ikinci yarıda da baskımızı sürdürdük ve yeni transferimiz Tomane'nin golü ile öne geçtik. Sonrasında kazandığımız haklı penaltı ile farkı 2-0'a taşıdık. Güzel gecenin kapanışını Enes, harika bir gol atarak kapadı." ifadelerini kullandı.

Sağlam, takımın yavaş yavaş oturacağını belirterek, şunları kaydetti:

"İyi yoldayız, bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu takım inşallah çok daha iyi olacak. Oyuncularımız, bizim anlayışımızı ve sistemimizi kavramaları ve sahada uygulamaları her hafta iyiye gidecek. İlerleyen süreçte temposu daha yüksek, ofansif anlamda daha üretken, izleyene keyif veren bir takım haline geleceğiz. Ligin sonunda Süper Lig hedefine ulaşmış bir camia olacağız. Biraz daha zamana ihtiyacımız olduğunu söyleyebilirim. Bu maçta oyuncularımız güzel işler yaptı, daha çok çalışıp daha mükemmele ulaşmaya çalışacağız. Oyuncularıma güzel futbol ve güzel skor için teşekkür ediyorum."





- Bekir Limanlar: " İkinci golden sonra direncimiz iyiye kırılmaya başladı"







Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar'ın yeni tip koranavirüs salgını nedeniyle izolasyon altında olması nedeniyle takımın başında sahaya çıkan yardımcı antrenör Bekir Limanlar, ilk yarıda mücadelenin üst düzey olduğuna işaret ederek, şu görüşleri paylaştı:

"İkinci yarıda gole kadar ki bölümde başa baş oynadık. Golden sonra oyunun inisiyatifini daha çok almaya çalıştık. Ama bize göre olmayan bir penaltı ile rakibimiz 2-0 öne geçti. İkinci golden sonra direncimiz iyice kırılmaya başladı. Oyuncularımız maçın son dakikasına kadar sahada en iyi mücadelesini verdi. Son dakikada yemememiz gereken bir golü kalemizde gördük. Umarım önümüzdeki haftalarda eksiklerimizi giderip çok daha fazla keyif veren futbol oynamaya devam edeceğiz."