Macera turizminin yeni adresi Türkiye

Turizm sektöründe yeni bir kavram olan macera turizmine ilgi her geçen gün artıyor. Her yıl yüzde 20-30 oranında büyüme gösteren sektörde son rakamlara göre macera olsun diye 400 milyar dolara yakın para harcandı. Raftingten yamaç paraşütüne, balondan, dalış sporlarına kadar birçok alanda potansiyeli bulunan Türkiye, bu sektörden pay almaya çalışan ülkeler arasında yer alıyor. 14-17 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek Türkiye’de bir ilk olan ‘Macera Turizmi ve Sporları Fuarı Adventure Turkey’ ile sektörün nabzı 4 gün boyunca İstanbul’da atacak.