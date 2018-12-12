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Macera turizminin yeni adresi Türkiye

Her yıl yüzde 20-30 oranında büyüme gösteren macera turizmine ilişkin Türkiye’de bir ilk olan ‘Macera Turizmi ve Sporları Fuarı Adventure Turkey’ ile sektörün nabzı 4 gün boyunca İstanbul’da atacak.

12 Aralık 2018 Çarşamba 10:20
Macera turizminin yeni adresi Türkiye

Turizm sektöründe yeni bir kavram olan macera turizmine ilgi her geçen gün artıyor. Her yıl yüzde 20-30 oranında büyüme gösteren sektörde son rakamlara göre macera olsun diye 400 milyar dolara yakın para harcandı. Raftingten yamaç paraşütüne, balondan, dalış sporlarına kadar birçok alanda potansiyeli bulunan Türkiye, bu sektörden pay almaya çalışan ülkeler arasında yer alıyor. 14-17 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek Türkiye’de bir ilk olan ‘Macera Turizmi ve Sporları Fuarı Adventure Turkey’ ile sektörün nabzı 4 gün boyunca İstanbul’da atacak.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 10:20
  1. Turizm sektörü
  2. Rafting
  3. yamaç paraşütü
  4. dalış sporları
  5. İstanbul Fuar Merkezi
  6. Macera Turizmi ve Sporları Fuarı Adventure Turkey

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