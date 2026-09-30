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Spor Maccabi Tel Aviv-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?
Spor

Maccabi Tel Aviv-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Yeniakit Publisher
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Maccabi Tel Aviv-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

EuroLeague’e 13 sezon sonra dönen Beşiktaş, ikinci hafta maçında bu kez Maccabi Tel Aviv karşısına çıkıyor. Siyah-beyazlılar, Belgrad’da oynanacak mücadelede ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Maccabi Tel Aviv-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, karşılaşmanın programı ve maç öncesi ayrıntılar...

EuroLeague'de ikinci haftaya girilirken Beşiktaş'ın sıradaki durağı Belgrad oldu. Maccabi Tel Aviv karşısında parkeye çıkacak siyah-beyazlı ekip, yoğun maç takviminin ilk sınavında hanesine galibiyet yazdırmayı hedefliyor. Karşılaşmanın oynanacağı salon ve maç saati de belli oldu.

Maccabi Tel Aviv-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague’de Beşiktaş Sahaya Çıkıyor!

 

MACCABI TEL AVIV-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 2. haftasında oynanacak Maccabi Tel Aviv-Beşiktaş karşılaşması, 30 Eylül Çarşamba günü saat 21.05'te başlıyor. Mücadele, Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Hall'da oynanacak.

 

MACCABI TEL AVIV-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Maccabi Tel Aviv ile Beşiktaş arasındaki mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın programı saat 21.05 itibarıyla başlayacak.

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