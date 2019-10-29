Maccabi FOX Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta hangi kanalda?
Euroleague'de 5. hafta bugün oynanacak 4 maçla başlayacak. Derbi maçta Galatasaray'a farklı mağlup olan Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Maccabi Fox ile kozlarını paylaşacak. Bu sezon henüz deplasmanda maç kazanamayan temsilcimiz rakibini yenerek kötü gidişini durdurmak istiyor. Peki, Maccabi FOX Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Euroleague'de 5. hafta bugün oynanacak 4 maçla başlayacak. Derbi maçta Galatasaray'a farklı mağlup olan Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Maccabi Fox ile kozlarını paylaşacak. Bu sezon henüz deplasmanda maç kazanamayan temsilcimiz rakibini yenerek kötü gidişini durdurmak istiyor. Peki, Maccabi FOX Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Maccabi FOX Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Maccabi FOX Fenerbahçe Beko basket maçı yarın saat 22.05'te başlayacak. Mücadele Bein Sports Haber'den şifresiz olarak naklen yayınlanacak.
Anadolu Efes Kızılyıldız'ı ağırlayacak
Anadolu Efes Kızılyıldız Euroleague maçı bugün saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Bein Sports 3'ten naklen yayınlanacak.
THY Euroleague 5. hafta maçları ne zaman saat kaçta?
20.00 Khimki (Rusya) - Panathinaikos (Yunanistan)
20.30 Anadolu Efes - Kızılyıldız mts (Sırbistan)
22.00 ALBA Berlin (Almanya) - AX Armani Exchange Milan (İtalya)
22.45 ASVEL (Fransa) - Baskonia (İspanya)
30 Ekim Çarşamba:
20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Olympiakos (Yunanistan)
21.00 Zalgiris (Litvanya) - Zenit (Rusya)
22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Fenerbahçe Beko
22.30 Bayern Münih (Almanya) - Real Madrid (İspanya)
23.00 Barcelona (İspanya) - Valencia (İspanya)