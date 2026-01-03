MacBook Air askerin hayatını kurtardı: Şarapnel parçasını durdurdu, ekran hâlâ çalışıyor

Ukrayna’da görev yapan bir asker, M1 MacBook Air’i sayesinde ölümcül bir şarapnel parçasından sağ kurtuldu. Top mermisinden kopan metal parça, askerin önündeki Apple dizüstü bilgisayarına isabet ederek enerjisini emdi ve ölümcül bir yaralanmayı önledi.

Olayın ardından paylaşılan görüntülerde, MacBook’un alt kasasında ve ekranında büyük bir delik açıldığı görüldü. Ancak şaşırtıcı biçimde cihazın ekranı hâlâ görüntü verebiliyor ve çalışır durumda.

ASKERİN PAYLAŞIMI VİRAL OLDU

Sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinde @lanevychs kullanıcı adıyla paylaşım yapan Ukraynalı asker, olayı anlatan iki fotoğraf ve kısa bir video yayımladı.

Görsellerde MacBook’un hem ekranının hem de klavye kısmının ciddi şekilde hasar gördüğü, şarapnelin cihazın iç bileşenlerini delip geçtiği görülüyor.

Ancak buna rağmen ekranın dokunmatik hareketlere yanıt verdiği ve masaüstü arayüzünün hâlâ görünür olduğu belirtildi. Asker paylaşımında, “Bu MacBook olmasaydı, muhtemelen şu anda hayatta değildim.” ifadelerini kullandı.

APPLE’IN ALÜMİNYUM TASARIMI HAYAT KURTARDI

MacBook Air’in tek parça alüminyum gövde (unibody) tasarımı, Apple’ın yıllardır öne çıkardığı bir mühendislik başarısı olarak biliniyor. Bu tasarım hem cihazın ısıl verimliliğini artırıyor hem de fiziksel dayanıklılığı olağanüstü seviyelere çıkarıyor.

Uzmanlara göre, darbenin yönü ve hızına bağlı olarak alüminyum kasa, şarapnelin enerjisinin büyük bölümünü emmiş olabilir.

Bu da cihazın “doğaçlama bir zırh” görevi görmesini sağladı.

BENZER VAKALAR DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

MacBook’ların dayanıklılığı daha önce de hayat kurtaran olaylarla gündeme gelmişti. ABD’nin Fort Lauderdale kentinde bir kullanıcı, MacBook Pro’sunun 9 mm’lik bir mermiyi durdurarak hayatını kurtardığını açıklamıştı.

Ayrıca çeşitli testlerde, MacBook kasalarının üzerinden otomobil geçtiğinde bile yalnızca yüzeysel deformasyonlar meydana geldiği gözlemlenmişti.

Ukrayna’daki son olay, bu efsanevi dayanıklılığı savaş koşullarında bile kanıtlayan yeni bir örnek oldu.

EKRAN HÂLÂ ÇALIŞIYOR

Olayın ardından paylaşılan kısa videoda, cihazın kırık ekrana rağmen çalıştığı ve görsel arayüzde gezintinin hâlâ mümkün olduğu görüldü.

Bu durum, Apple’ın ekran paneli ile anakart arasındaki koruma katmanlarının ne kadar sağlam tasarlandığını da gösteriyor. Donanım mühendisleri, cihazın bu kadar ciddi fiziksel hasara rağmen veri bütünlüğünü koruyabilmesinin dikkat çekici olduğunu belirtiyor.

SONUÇ: BİR TEKNOLOJİ ÜRÜNÜNDEN FAZLASI

MacBook Air’in bu olayı, teknoloji ürünlerinin yalnızca işlevsel değil, bazı durumlarda fiziksel olarak da hayat kurtarıcı olabileceğini bir kez daha ortaya koydu.

Ukraynalı askerin hikâyesi kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı ve Apple kullanıcıları arasında “gerçekten zırh gibi” yorumlarıyla gündem oldu.

Bu olay, bir MacBook’un yalnızca üretkenliği değil, hayatı da koruyabileceğini kanıtlayan en dramatik örneklerden biri olarak tarihe geçti.

Haber Kaynağı: Wccftech