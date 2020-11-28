Macaristan’ın Trabzon Fahri Konsolosu Durbakayım oldu

Fahri konsolosluğun Trabzon, Rize, Giresun, Bayburt, Gümüşhane ve Artvin’den sorumlu olduğunu dile getiren Durbakayım, şu açıklamalarda bulundu: “Temel amacım Türkiye ile Macaristan’ı daha da yakın kılmak olacak. Ekonomik iş birliğine de katkı sağlamak için gayret edeceğim. Fahri konsolosluk, Trabzon’dan Macaristan’a açılan yeni bir kapı olacak. Bu kapının ardında büyük Macaristan coğrafyası ve 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi daha var. Bu ülkelerin sunduğu birçok imkânı önümüzdeki günlerde ticaret ve sanayi odamızla, üniversitelerimiz ve büyükelçimiz Viktor Matis’le birlikte geliştirip daha da güçlendireceğiz.” Durbakayım, ayrıca “Fahri konsolosluk görevini bana layık gören Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Macaristan Cumhurbaşkanı Sayın Janos Ader’e şükranlarımı sunarım” dedi.