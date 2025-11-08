Macaristan Rusya yaptırımlarından muaf. Siyonist sevici mükafatını aldı!

Katil Netanyahu da Avrupa'da ülkesini anlayan birkaç ülkeden birinin Macaristan olduğunu ileri sürerek, Orban'ı dostu olarak tanımlamıştı.

İsrail'in Macaristan'a yaptığı yatırımlar, iki ülke arasında özellikle savunma sanayisi alanındaki işbirliği hız kesmeden devam ediyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa'da Yahudi popülasyonunun en yüksek olduğu 3'üncü ülkenin Macaristan olduğunu, Musevi toplumunun en çok burada kendisini güvende hissettiğini her fırsatta açıklamaktan ve desteklemekten çekinmiyor.

Bugün ghelinen noktada Beyaz Saray'dan bir yetkili, ABD'nin Rus petrol ve doğal gazına yönelik yaptırımlardan Macaristan'ı 1 yıl süreyle muaf tutacağını ifade etti.

Beyaz Saray'dan adı açıklanmayan bir yetkili medyaya yaptığı açıklamada, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından ABD yönetiminin, Rus petrol ve doğal gazını kullanan ülkelere uyguladığı yaptırımlardan Macaristan'ı 1 yıl süreyle muaf tutacağını ifade etti.

'TAM VE SINIRSIZ MUAFİYET'

Beyaz Saray yetkilisi, yaptırım muafiyetinin yanı sıra Macaristan'ın yaklaşık 600 milyon dolar değerinde sözleşmelerle ABD'den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satın alma taahhüdünde bulunduğunu aktardı. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Başkan Trump ile Başbakan Orban arasındaki toplantının önemli bir sonucu: ABD, Macaristan'a petrol ve doğal gaz yaptırımlarından 'tam ve sınırsız' muafiyet tanıdı. Macaristan'ın enerji güvenliğini garanti altına alan bu karardan dolayı minnettarız" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Orban, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde ilk ikili görüşmeyi gerçekleştirmek üzere dün Beyaz Saray'a gitmişti. Orban görüşmede, ülkesinin Rus petrolüne olan bağımlılığını vurgulamıştı. Trump da denize kıyısı olmayan ve Rusya'dan gelen petrol ve doğal gaza bağımlı bir ülke olan Macaristan'ın petrol ve gazı diğer bölgelerden almasının çok zor olması nedeniyle muafiyetin değerlendirildiğini söylemişti.

Trump geçtiğimiz ay, Rus petrol şirketleri Lukoil ve Rosneft'e yaptırımlar getirmişti. Bu yaptırımlar, söz konusu şirketlerden petrol satın alan ülkelerdeki kuruluşlara daha fazla yaptırım uygulanmasını da içeriyordu.