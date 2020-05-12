Macaristan'dan Verhofstadt'a tepki

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan hükümetini eleştiren Avrupa Parlamentosundaki (AP) Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Başkanı Guy Verhofstadt'a tepki gösterdi.



Bakan Szijjarto, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Verhofstadt'ın, Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un planının ''kilit ismi'' ve uluslararası liberal ana akımın liderlerinden birisi olduğunu öne sürdü.

Szijjarto paylaşımında, ''Guy Verhofstadt, kötü niyetli ve zararlı birisi. Kendisi, Strazburg ve Brüksel'de Avrupa uluslarının zayıflatılması için sürekli çalışıyor. George Soros iradesinin örnek uygulayıcılarından birisi.'' ifadesini kullandı.

Verhofstadt, Project Syndicate Logo dergisine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Avrupa'da ekonominin yanı sıra demokratik değerleri de zayıflattığını belirtmiş, buna örnek olarak Macaristan hükümetinin attığı adımları göstermişti.

Verhofstadt ayrıca Macaristan'daki ''Acil Durum'' (Koronavirüs) Yasası'nı Hitler döneminde kabul edilen yasalara benzeterek, 1933'ten bu yana böyle bir yasanın Avrupa'da görülmediğini öne sürmüştü.



- ''Acil durum'' (Koronavirüs) Yasası

Macaristan'da Kovid-19'a karşı tedbir amacıyla hazırlanan ve 30 Mart'ta parlamentoda kabul edilen yasaya, muhalefet partileri, hükümete ''sınırsız süre boyunca her şeyi yapabilme gücü'' verdiği gerekçesiyle destek vermemişti.

Uluslararası kamuoyunda, Macar hükümetine yönelik eleştiriler de yöneltilmişti.







