  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Macaristan'dan NATO kararı! İmzayı attı
Dünya

Macaristan'dan NATO kararı! İmzayı attı

Yeniakit Publisher
2024-03-06 03:39:00 -
Macaristan'dan NATO kararı! İmzayı attı

İsveç’in NATO’ya katılımına Macaristan parlamentosunun onay vermesinin ardından Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok, kararı imzaladı.

Macaristan Cumhurbaşkanı Tomas Sulyok, Macaristan parlamentosunun İsveç'in NATO üyeliğini onaylayan kararı imzaladı.

İsveç, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından Avrupa’nın tamamında etkili olan güvenlik endişelerinin etkisiyle, 2022 yılı mayıs ayında Finlandiya ile birlikte NATO’ya müracaat etmişti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban liderliğindeki hükümet, İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin protokolü parlamentoya 2022 yılı temmuz ayında göndermiş fakat Orban’ın "Macaristan’ın İsveç’in üyeliğini onaylama konusunda acelesi olmadığı" yönündeki açıklamalarıyla birlikte askıda kalmıştı.

Ocak ayında Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine onay vermesinden sonra İsveç’in üyeliğini onaylamayan son ülke olan Macaristan’da parlamento, 18 aylık gecikme ve İsveç’in Macaristan’a savaş uçağı satışına ilişkin stratejik anlaşmanın ardından 26 Şubat’ta İsveç’in üyeliğine onay vermişti.

İsveç’in üyeliğine ilişkin geriye kalan son formalitelerin, örneğin Macaristan’ın İsveç’in katılımını uygun bulduğuna dair onay belgesinin Washington’daki Dışişleri Bakanlığı arşivlerine teslimi gibi işlemlerin, hızlı bir şekilde tamamlanması bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlk yetkisini kullandı

Öte yandan istifa eden eski Cumhurbaşkanı Katalin Novak'ın yerine Macaristan Cumhurbaşkanı seçilen Sulyok, ilk önemli imza yetkisini de İsveç'in NATO üyeliği konusunda kullanmış oldu.

Kaynak: İHA

NATO'dan denizaltılarla gövde gösterisi! 'En büyük tehdidi açıkladılar'
NATO'dan denizaltılarla gövde gösterisi! 'En büyük tehdidi açıkladılar'

Dünya

NATO'dan denizaltılarla gövde gösterisi! 'En büyük tehdidi açıkladılar'

NATO nedir ve ne zaman kuruldu? Hangi ülkeler üye?
NATO nedir ve ne zaman kuruldu? Hangi ülkeler üye?

Dünya

NATO nedir ve ne zaman kuruldu? Hangi ülkeler üye?

yeniakit.com.tr okurları için A'dan Z'ye 28 Şubat'ın anatomisi! Cuntacılara göre en büyük tehlike İslam
yeniakit.com.tr okurları için A'dan Z'ye 28 Şubat'ın anatomisi! Cuntacılara göre en büyük tehlike İslam

Gündem

yeniakit.com.tr okurları için A'dan Z'ye 28 Şubat'ın anatomisi! Cuntacılara göre en büyük tehlike İslam

Trump, ABD yönetimi ve NATO hiçbiri KAAN’a engel olamadı" target="_blank">
Devler Ligi’ne işte böyle çıkıldı! Trump, ABD yönetimi ve NATO hiçbiri KAAN’a engel olamadı
Devler Ligi’ne işte böyle çıkıldı! Trump, ABD yönetimi ve NATO hiçbiri KAAN’a engel olamadı

Gündem

Devler Ligi’ne işte böyle çıkıldı! Trump, ABD yönetimi ve NATO hiçbiri KAAN’a engel olamadı

ABD'li Senatör ile ilgili skandal olay! Akıbeti belli oldu... Resmen 7 suçlamayı kabul etti!
ABD'li Senatör ile ilgili skandal olay! Akıbeti belli oldu... Resmen 7 suçlamayı kabul etti!

Dünya

ABD'li Senatör ile ilgili skandal olay! Akıbeti belli oldu... Resmen 7 suçlamayı kabul etti!

Tansiyon yükseliyor! Rusya'dan NATO'ya karşı askeri hamle
Tansiyon yükseliyor! Rusya'dan NATO'ya karşı askeri hamle

Dünya

Tansiyon yükseliyor! Rusya'dan NATO'ya karşı askeri hamle

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23