Macaristan'dan NATO kararı! İmzayı attı
İsveç’in NATO’ya katılımına Macaristan parlamentosunun onay vermesinin ardından Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok, kararı imzaladı.
Macaristan Cumhurbaşkanı Tomas Sulyok, Macaristan parlamentosunun İsveç'in NATO üyeliğini onaylayan kararı imzaladı.
İsveç, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından Avrupa’nın tamamında etkili olan güvenlik endişelerinin etkisiyle, 2022 yılı mayıs ayında Finlandiya ile birlikte NATO’ya müracaat etmişti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban liderliğindeki hükümet, İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin protokolü parlamentoya 2022 yılı temmuz ayında göndermiş fakat Orban’ın "Macaristan’ın İsveç’in üyeliğini onaylama konusunda acelesi olmadığı" yönündeki açıklamalarıyla birlikte askıda kalmıştı.
Ocak ayında Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine onay vermesinden sonra İsveç’in üyeliğini onaylamayan son ülke olan Macaristan’da parlamento, 18 aylık gecikme ve İsveç’in Macaristan’a savaş uçağı satışına ilişkin stratejik anlaşmanın ardından 26 Şubat’ta İsveç’in üyeliğine onay vermişti.
İsveç’in üyeliğine ilişkin geriye kalan son formalitelerin, örneğin Macaristan’ın İsveç’in katılımını uygun bulduğuna dair onay belgesinin Washington’daki Dışişleri Bakanlığı arşivlerine teslimi gibi işlemlerin, hızlı bir şekilde tamamlanması bekleniyor.
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İlk yetkisini kullandı
Öte yandan istifa eden eski Cumhurbaşkanı Katalin Novak'ın yerine Macaristan Cumhurbaşkanı seçilen Sulyok, ilk önemli imza yetkisini de İsveç'in NATO üyeliği konusunda kullanmış oldu.
Kaynak: İHA
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