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Dünya Macaristan'dan AB'ye koronavirüs tepkisi
Dünya

Macaristan'dan AB'ye koronavirüs tepkisi

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Tamas Menczer, koronavirüs aşısı temini konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) hata yaptığını, ABD, İngiltere ve İsrail'e göre geri kaldığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 23:49:00 -
Macaristan'dan AB'ye koronavirüs tepkisi

Menczer yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin Kovid-19 aşısı temini için Pfizer şirketi ile geçen yıl temmuzda anlaşma sağladığını, buna karşın AB'nin ise aynı şirketle kasımda ve daha az doz miktarı alımında anlaştığını belirtti.

Menczer, ''Brüksel'in anlaşma konusunda geç kaldığı ve kötü bir anlaşma imzaladığı görülüyor. Bundan dolayı şimdi daha fazla aşı alamıyoruz.'' diye konuştu.

Macaristan hükümetinin hem Çin hem de Rusya ile aşı konusunda iş birliğini sürdürdüğüne dikkati çeken Menczer, Macaristan'a hızlı şeklide etkili aşıyı getirmek için Doğu-Batı ayrımı yapmadan çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 870 yeni vaka görüldü. Bugüne kadar 329 bin 721 vakanın tespit edildiği ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 103 artışla 10 bin 80'e yükseldi.

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