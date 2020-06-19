  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Macaristan'dan AB-Türkiye iş birliğine destek açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-06-19 20:43:40 -
Macaristan'dan AB-Türkiye iş birliğine destek açıklaması

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ticari konularda Türkiye ile anlaşma sağlaması için girişimlerde bulunacağını söyledi.

Bakan Szijjarto, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası Facebook hesabından açıklamalarda bulundu.

Szijjarto, Türk hükümetine yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeledeki en zor döneminde gerekli malzeme tedarikine izin verdiği için müteşekkir olduklarını belirtti.

Türkiye ve AB arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesinin hem Macaristan hem de Türkiye'nin ulusal çıkarına olduğunu kaydeden Szijjarto, ''Avrupa Komisyonu'nun Türkiye ile ticari konularda mutabakata varması ve yeni gümrük vergilerinin getirilmemesi için girişimlerde bulunacağım.'' ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı