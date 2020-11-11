Macaristan’da "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikildi

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programı kapsamında yüzlerce fidan toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde yürütülen, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası çerçevesinde, Macaristan'ın Csakbereny bölgesinde 300 fidan dikildi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği Müsteşarı Abdi Noyan Özkaya, TİKA Budapeşte Program Koordinatörü Seda Dağlı, Macaristan Ormancılık Genel Müdürlüğü Ormancılık İdaresi Daire Başkanı Akos Balogh, Uluslararası İlişkiler Genel Müdürlüğü Uzmanı Marton Ivanyi ve Csakbereny Belediye Başkanı Laszlo Vecsey katıldı.

TİKA'nın 25 ülkeye ağaçlandırma desteği sağlayarak geleceğe 20 bin nefes olduğu kampanya kapsamında Macaristan'ın Csakbereny bölgesinde, Türk ağaç fındığı, yaygın porsuk ve kara kavak ağaç türlerinden 300 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Ülkenin yeşil dokusunun geliştirilerek orman varlığının artırılması, toprak kaybının önlenerek erozyonun şiddetinin düşürülmesi, yabani hayvanlara besin sağlanarak popülasyonlarının gelişimine destek olunması hedeflenen proje kapsamında 3 farklı tür ile ağaçlandırılan alanın, aynı zamanda ağaç türlerinin iklim değişikliği dolayısıyla değişen büyüme özelliklerine ilişkin karşılaştırılabilir veriler elde edilmesi için rol üstlenmesi bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı ve TİKA iş birliğinde yürütülen kampanyaya aralarında Azerbaycan, Bosna-Hersek, Irak, Libya, Malta, Karadağ, Kazakistan, Gürcistan, Ukrayna, Afganistan, Kosova, Macaristan, Sırbistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Sudan, Nijer, Cezayir, Senegal, KKTC, Özbekistan ve Arnavutluk gibi ülkeler, Türkiye ile aynı anda fidan dikerek katılım sağlıyor.

Geleceğe Nefes kampanyası ilk olarak uygulamaya konulduğu 11 Kasım 2019'da, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 11 Kasım "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan edilmişti.