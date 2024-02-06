Macaristan'da İsveç oturumu! Boykot işe yarıyor: İktidar partisi tarihi zirvede boykot edecek! Sessiz kalmadılar!

Türkiye'nin onayının ardından Macaristan, bugün İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin teklifi görüşmek üzere olağanüstü toplanıyor. İktidar partisinin oturumu boykot etmesi beklenirken muhalefet, Başbakan Orban'ın "Putin'e jest yapmayı amaçladığını" savundu.

Macaristan parlamentosu, muhalefetin talebi üzerine bugün İsveç'in NATO teklifini görüşmek üzere olağanüstü toplanacak. Ancak iktidar partisi, oturumu boykot etmeyi planlıyor.

Budapeşte, Türkiye'nin ocak ayındaki onayının ardından İskandinav ülkesinin askeri ittifaka katılma teklifini onaylamayan son ülke olarak kaldı.

Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya ile yakın ilişkilerini sürdüren Macaristan, İsveç'in teklifini prensipte desteklediğini söylese de aylardır ayak sürüyor.

Ülkenin en büyük muhalefet partisinden Agnes Vadai, AFP'ye yaptığı açıklamada, Başbakan Viktor Orban'ın oylamayı "kişisel kibri" nedeniyle geciktirdiğini savundu.

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Vadai, Orban'ın "NATO ve AB'nin birliğini baltalayarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e jest yaparken uluslararası basında manşet olmayı" amaçladığını öne sürdü.

ABD BASKIYI ARTIRDI

ABD ise Stockholm'ün teklifini onaylaması için Macaristan üzerindeki baskıyı arttırdı. ABD Büyükelçiliği cuma günü yaptığı açıklamada, Orban'a "ilk fırsatta" harekete geçme sözü verdiğini hatırlattı ve "bugünkü oturumun ona bir fırsat sunduğunu" ifade etti.

ABD Senatosu'nun NATO Gözlemci Grubu eş başkanları da "hem zamanın hem de sabrın tükenmekte olduğu" uyarısında bulundu.

Orban ise İsveçli mevkidaşını Macaristan'a davet ederek "daha yoğun siyasi diyalog" yoluyla "güçlü bir karşılıklı güven inşa etme" ihtiyacını dile getirdi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson daveti kabul etti ancak "müzakere" ve "talep" fikrini reddetti.